Osnivačica i direktorica konzultantske tvrtke Ars Illyrica iz Zagreba Sanda Lončar Ružić kroz više od dva desetljeća usavršavala je svoj zanat poslovne savjetnice. Danas je polaznica programa Global Executive MBA na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na koji se uključila, kako kaže, da bi stekla dodatna znanja i proširila međunarodnu akademsku i poslovnu mrežu.

„Vrlo rano sam naučila kako osoba, da bi opstala na tržištu rada, mora stalno ulagati u sebe, u svoj duhovni i profesionalni razvoj. Glavninu zanata kalila sam na terenu. Budući da sam gotovo cijeli radni vijek radila u privatnom sektoru, suočavala sam se i suočavam svakodnevno s konkretnim poslovnim problemima i situacijama u kojima su se nalazile tvrtke za koje sam radila i radim.“ – ističe Sanda Lončar Ružić.

Gotovo odmah nakon srednje škole Sanda se zaposlila na puno radno vrijeme u tvrtki za financije i računovodstvo, a ubrzo nakon toga počela je studirati uz rad. Uz osnovni posao morala je pronaći i dodatni kako bi sve to mogla financirati. Sanda je došla iz manje sredine živjeti i raditi u Zagreb što je za nju bio veliki egzistencijalni izazov. Tada je krenula od početka stjecati znanja, poznanstva, razvijati poslovne i privatne odnose. S jedne strane to je za nju bilo izvrsno jer u novoj sredini mogla iskušati sav svoj kreativni i radni potencijal, no i zahtjevno jer se mlada i neiskusna suočavala s egzistencijalnim izazovima i svim nevoljama koje donose.

„Mislim da sam zbog toga tako vrlo rano usvojila intenzivnu radnu rutinu, ali i sklonost podizanju letvice uvijek za mrvicu više. Ne mogu reći da su sve lekcije koje sam prolazila bile lake, learning by doing princip svakako sa sobom donosi pogreške i krive procjene. Međutim, svjesna sam danas da su sve te lekcije doprinijele bržem profesionalnom sazrijevanju i samopouzdanju, što je rezultiralo osamostaljivanju na tržištu. Konačno, osnutak vlastite tvrtke za konzalting 2009. godine za mene je bio najbolji način da izrazim svoje potencijale, logičan nastavak karijere budući da sam do tada prošla gotovo sve aspekte tržišnog poslovanja, financije, marketing, prodaju, organizaciju nabave i proizvodnje. Nisam više sebe vidjela u drugim organizacijama kao djelatnika, već sam zamišljala kako ću radeći ovaj posao biti uključena u razne tvrtke, industrije i sektore, a ta raznolikost me je posebno veselila.“ – prisjeća se Sanda.

Veliku ulogu u poslovnom samoodređenju za Sandu je odigrao angažman u međunarodnoj organizaciji International Rescue Committee prije dvadesetak godina, gdje je savladala osnove posla, kako uobličiti ideju u projekt, kako istu financirati. Oduševilo ju je raditi u modernoj, dinamičnoj i projektnoj organizaciji, internacionalnom okruženju koje je imalo i humanitarni karakter. U odnosu na dotadašnja iskustva to je za nju bio vrhunski izazov, škola sama po sebi.

„Premda sam u to vrijeme izvanredno studirala Poslovnu ekonomiju na Sveučilištu u Splitu, znala sam koliko je bitno kontinuirano učenje i usavršavanje u stvarnoj okolini. Nakon faksa osvojila sam i stipendiju British Councila kroz program Entrepreneur Europe, koji sam pohađala u Leicesteru u Velikoj Britaniji. Kroz praksu u tamošnjem poduzetničkom centru upoznala sam razne modele i vrste poduzetništva, što mi je dalo poticaj te sam razmišljala o osamostaljivanju i osnivanju vlastite tvrtke.“- ističe Lončar Ružić.

Budući da je stalno dobivala upite za izradu strategija i projekata za namicanje sredstava iz raznih fondova, činilo joj se profesionalno da iza tih, u početku honorarnih poslova, bude pravna osoba kojoj će ona biti osnivačica. Vizija Sande Lončar Ružić bila je stvoriti tvrtku koja će biti ključni partner klijentima koji se žele strateški razvijati i održivo rasti. „Danas mogu s ponosom reći da se vizija ostvarila i da se poslovni model pokazao uspješnim. Naš tim se sastoji od žena, i to pretežito mlađih, raznolikog stručnog profila, tako da je međusobno učenje i rast naša svakodnevica. Naravno, kako bi dobili kvalitetnog i lojalnog djelatnika, praksa je pokazala da ga trebamo odgojiti. Kod zapošljavanja novih osoba uvijek naglasim da im mi ne nudimo posao, već struku. Biti kompletan konzultant znači stalno usavršavanje u svim smjerovima što rado potičem kod svojih kolegica.“ – napominje Sanda.

Daljnje usavršavanje kroz Global Executive MBA program

Kao poduzetnica i CEO i sama se mora stalno usavršavati. U vrijeme krize uzrokovane koronom, Sanda je bila na porodiljnom dopustu, a tome je prethodio i period čuvanja trudnoće. Ta joj je pauza od gotovo dvije godine omogućila jednu profesionalnu, ali i osobnu retrospektivu. Povlačenje iz operativne svakodnevice i suočavanje s krizom, pokazalo je ponajviše kako su poslovne paradigme nestalne te da je opstanak na tržištu postao još zahtjevniji većini tvrtki. Post-covid tržište, smatra Sanda, je dinamičnije, tehnološki i digitalno zahtjevnije, nužno je ići ukorak s novim trendovima.

„CEO pozicija u malim tvrtkama je često osamljena pozicija. Osoba na čelu male tvrtke svakodnevno mora igrati različite uloge, donositi samostalno razne odluke, a kada ste konzultant onda posredno donosite odluke i za klijente, što ponekad umori. Također, svakodnevna rutina odvlači pozornost od onog što je možda u mom poslu jako bitno, a to je umrežavanje.“ – ističe Sanda.

Global Executive MBA program ZŠEM-a Sandi je zvučao najbliže onome što je zamislila kada je razmišljala o daljnjem akademskom usavršavanju. S jedne strane riječ je o programu koji pohađaju iskusne osobe na višim i visokim menadžerskim pozicijama, i to iz međunarodnog okruženja, što praktički samo po sebi znači umrežavanje. Nadalje, riječ je o programu koji se odvija na tri lokacije, Italiji, Luksemburgu i Zagrebu, čiji su predavači međunarodni stručnjaci iz raznih područja, što doprinosi i stjecanju znanja i uvida u različite prakse izvan Hrvatske. Jesenas su studenti imali studijsko putovanje u Singapur, koje je Sandu oduševilo. Studenti su organizirano posjetili nekoliko svjetskih korporacija i razgovarali s jednim od stratega te otočke države. Nevjerojatno je kako se tako mala država s, malo je reći, ograničenim resursima izvrsno pozicionirala, smatra Sanda, i dodaje da je to svakako plod isključivo promišljenog strateškog promišljanja i vizije.

„Što se tiče kolega na programu, imamo izuzetno zanimljiv internacionalni tim. Na kolegijima grupno, razrađujemo brojne studije slučaja, što nas je vrlo brzo sve povezalo. Premda sabrani sa raznih strana, više od pola su stranci, uglavnom Talijani, a imamo i jednog Amerikanca, u diskusijama i razgovorima dotičemo se većine problema koje muče sve managere. Zanimljivo je kako različito iskustvo, godine i tržište donose različita rješenja, što je, mislim, poseban benefit ovog programa. S nekim kolegama radim i na zajedničkim projektima izvan programa, zaista su nam se otvorile brojne dodatne prilike. Stoga držim kako je GEMBA program vrijedan novca i vremena, uistinu su koristi puno veće od očekivanih.“ – ističe Sanda Lončar Ružić.