Apsolutno najbezbolniju lasersku epilaciju pruža Nevia estetski centar

Svakoga smo dana na društvenim mrežama bombardirani raznim must-have proizvodima koji navodno mijenjaju živote. Svemu tome pristupamo s dozom skepse jer ipak biramo proizvod kojem ćemo pokloniti svoje povjerenje i novac. Posebno osjetljiva tema jesu raznovrsni načini uklanjanja dlačica, problem koji zadaje glavobolju mnogim ženama i muškarcima. Međutim, snovi o učinkovitom i bezbolnom uklanjanju dlačica više nisu tako nedostižni.

Sve je krenulo storyjem Teute Mesaroš, na kojem je objavila svoje savršeno glatke noge, i tako izazvala salvu upita – „Koja je njezina tajna?“. Otkrila je da se tajna krije u estetskom centru Nevia gdje vas čeka bezbolno lasersko uklanjanje dlačica. Naravno, prag tolerancije svakako je individualna stvar, međutim, kako i sama Teuta kaže, nakon godina isprobavanja raznih metoda uklanjanja dlačica – Nevia estetski centar konačno je zadovoljio njezine potrebe.

Pa što je to u estetskom centru Nevia zaslužno za postizanje savršenog izgleda glatkih nogu? Riječ je o Alma Soprano Titanium uređaju koji je unio inovaciju u svijet laserske epilacije. Za razliku od konkurencije, dizajniran je da pri tretiranju kože ne osjećate bol, vrućinu, peckanje, ali i da sam proces traje gotovo upola kraće. Trenutačno je jedini aparat na tržištu s ugrađenim ICE Plus sustavom hlađenja koji osigurava da se folikul dlake uklanja na temperaturi od svega 30 °C, što osigurava da je peckanje koje su upoznali svi korisnici drugih aparata svedeno na minimum. Prosječno trajanje tretmana ovim uređajem s tri sata skraćeno je na sat i pol do dva, a rezultati počinju biti vidljivi već nakon prvog korištenja. Osim toga, Soprano Titanium pogodan je i za osobe tamnije puti te će, za razliku od slabijih uređaja na tržištu, ukloniti čak i tanke svijetle dlačice.

Za razliku od ostalih lasera, ovaj uređaj kombinira 3 valne duljine, samim time cilja na 3 sloja tkiva uništavajući različite dijelove folikula u isto vrijeme, što ne samo da ga čini učinkovitijim od ostalih na tržištu, nego će značiti i manji broj tretmana do savršenog rezultata. Uz to, zbog svog dizajna jedan impuls ovog uređaja pokriva površinu od 4 cm², što je još jedan od razloga zašto tretman traje kraće nego s drugim laserima. Rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana, odnosno nakon 10 do 14 dana, kad možete očekivati opadanje 20 do 30 % dlačica i vidljivo stanjenje ostalih.

Većina osoba koja se već susrela s laserskim uklanjanjem dlačica zna da tretmani drugim uređajima mogu biti bolni, odnosno ostavljaju osjećaj kao da vas je pogodila užarena gumica. No kod ovog tretmana jedino što možete osjetiti je ugodna toplina samog uređaja kad se zagrije. Također, za razliku od konkurentnih uređaja koji preferiraju svjetliju put i tamne dlačice, ovaj je pogodan za sve. Tako ćete uređaj moći koristiti čak i ako ste preplanule puti ili imate tanke i svijetle dlačice. Kako nam kaže Iva Ninić, vlasnica Nevia estetskog centra: „Nakon opsežnog istraživanja i isprobavanja gotovo 10 različitih uređaja za lasersko uklanjanje dlačica, pronašli smo apsolutno najbolji uređaj na tržištu. Alma Soprano Titanium s ICE Plus sustavom osigurava da naši klijenti uživaju u bezbolnom iskustvu uklanjanja dlačica s izvrsnim i dugoročnim rezultatima.“

Estetski centar Nevia nalazi se na adresi Medvedgradska ulica 3 u Zagrebu, a više saznajte ovdje.