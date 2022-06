Zagrebačka škola ekonomije i managementa prepoznala je važnost obrazovanja na globalnoj razini. Međunarodno iskustvo studenti ZŠEM-a stječu kroz međunarodnu razmjenu na više od 150 partnerskih sveučilišta diljem svijeta, bez dodatnih troškova studija.

Odlaskom na međunarodnu razmjenu studenti se dodatno razvijaju u svom području interesa na najboljim svjetskim sveučilištima, kao što su University of Michigan Flint u SAD-u, University of St. Gallen u Švicarskoj, ESSEC ili EDHEC u Francuskoj, Frankfurt School of Finance u Njemačkoj, Nanyang Technological University u Singapuru i mnogi drugi. Tako je i studentica preddiplomskog studija, Karla Komak odlučila otići na John Carroll University u Clevelandu, SAD.

“U SAD sam odlučila ići jer sam htjela upoznati život na američkom kampusu i vidjeti je li stvarno onako kako ga i prikazuju, a isto tako steći drugačije iskustvo nego u Europi.. Za mene je sve bilo drugačije jer sam prvi put imala priliku živjeti na kampusu i dijeliti apartman u domu s 3 cimerice iz Francuske. Jedina stvar koja mi se tamo nije svidjela je klima. Zimski period nije baš najbolji za provesti tamo jer je iznimno hladno i nema previše društvenog života, ali uspjeli smo organizirati koji party u studentskoj ulici i doživjeti malo američkog života. U ožujku, vrijeme se počelo poboljšavati pa je i Cleveland bio življi.” - ističe Karla.

Usklađenost studijskih programa ZŠEM-a i partnerskih sveučilišta studentima omogućuje priznavanje položenih kolegija te nastavak studiranja po povratku s razmjene. Tijekom razmjene studenti se odlučuju na posjećivanje obližnjih zemalja.

“Imala sam i dosta praznika pa sam iskoristila svaku priliku da putujem. Za njihov Spring Break bila sam u Meksiku, za Uskrs u Dominikanskoj Republici, a uspjela sam uhvatiti i koji vikend pa sam bila u Miamiju i New York-u. Cleveland je grad na jezeru koje graniči s Kanadom pa ima mnogo mjesta na koja se može otići na dnevne izlete, kao što su slapovi Niagare, Chicago ili gradići poput Pittsburgha i Columbusa. Upoznala sam mnogo ljudi koji su također bili na studentskoj razmjeni iz Francuske i Španjolske te sam putovala s njima tako da sada imam poznanstva i u Europi kao i u SAD-u.” - naglašava Karla.

Na studentsku razmjenu studenti odlaze na jedan semestar ili godinu dana, a moguće je iskusiti razmjenu na više sveučilišta u svijetu. Karlu nakon SAD-a uskoro čeka razmjena u Barcelonu na Universitat Internacional de Catalunya.