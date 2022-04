Štedimo i planiramo kupovinu novog uređaja, a onda u trenutku nepažnje bez njega ostanemo u samo nekoliko sekundi. Ponekad se čini da je svoje prste u to umiješao i Murphyjev zakon – što je cijena popravka veća, to je i veća šansa da će njegov ekran doživjeti kobnu sudbinu.

Nesretna sudbina pogodila je pjevača Luku Nižetića, koji je u svojih 38 godina života uspio slomiti ekrane na čak sedam svojih mobitela. I njega je, kao vjerojatno većinu nas, uhvatila panika kad je izgubio vezu sa svijetom zbog kratkog proklizavanja mobitela iz ruke ili džepa, ali i zbog pokušaja da okine baš onu savršenu fotku u zahtjevnim situacijama. Na žalost, tu često brigama nije kraj.

Nakon što ga je prošla zabrinutost o tome kako će kontaktirati prijatelje i bližnje s potrganim ekranom, Luku je čekao još jedan u nizu problema – pronalazak pouzdanog servisa koji će dobro odraditi popravak, ali i plaćanje računa koji nerijetko prelazi i par tisuća kuna. Kao što i sam svjedoči, takvi su ga popravci dosad koštali tisuće i tisuće kuna koje je mogao potrošiti na putovanja, hranu ili drugi užitak.

Kod takvih popravaka mobitela influencericu Pamelu Perkić najviše brine to što ne može obavljati svoj posao bez njega. Zbog toga joj je pri kupovini novog mobitela bilo bitno da ga maksimalno zaštiti – do sada je to radila najsigurnijom zaštitnom maskom. No, ona često ne štiti ekran, koji ostaje izložen kao Ahilova peta našeg uređaja prilikom svakog pada. Svima nam je poznato panično provjeravanje ekrana mobitela neposredno nakon što je pao na pod.

Pamela i Luka su, kao i svi koji su se našli u ovoj situaciji, više puta zaželjeli da postoji neki oblik garancije uređaja koja pokriva nespretnost korisnika i oštećenje ekrana. Na sreću, usluga A1 Hrvatske ima odgovor na takve želje i korisnicima koji kupuju nove uređaje nudi mogućnost osiguranja od loma ekrana. Sve što je potrebno je zatražiti uslugu osiguranja od loma ekrana prilikom kupnje u A1 prodajnom mjestu ili u virtualnom shopu, a moguće je i u Moj A1 aplikaciji u roku od 30 dana od kupovine uređaja.

A1 osiguranje od loma ekrana

Uz A1 osiguranje od loma ekrana korisnik može bezbrižno rukovati svojim mobitelom jer čak i ako mu ispadne iz ruke osiguranje će mu pokriti popravak ekrana nakon loma ili puknuća. Cijena osiguranja kreće već od 9 kuna mjesečno, a usluga se dogovara bez ugovorne obveze.

Osigurati se može novi mobitel ili tablet, a time se u slučaju loma ili puknuća ekrana ostvaruje pravo na besplatan popravak unutar 12 mjeseci od ugovaranja. Popravke ekrana vrši provjereni i pouzdani servis L'amie, bez potrebe posjete poslovnici. Korisnik svoj uređaj jednostavno može poslati kurirskom službom ili ga predati u A1 poslovnici, a bit će mu vraćen na isti način.

Uslugu je vrlo jednostavno aktivirati - odmah pri kupnji u A1 poslovnicama (na licu mjesta), u A1 virtualnim shopovima ili u par klikova u Moj A1 aplikaciji.