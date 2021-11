Što znači i kako se liječi nakupljanje vode u plućima

Pojam „nakupljanje vode u plućima“ raširen je u narodu, međutim mali broj osoba razumije o čemu se doista radi.

Najčešće obuhvaća dva pojma: pleuralni izljev i plućni edem. Kod pleuralnog izljeva, tekućina, koja ne mora nužno biti voda, nakuplja se oko pluća između dvije ovojnice koje nazivamo pleurama. Kod plućnog edema tekućina se nakuplja i u alveolama, odnosno mjehurićima u kojima se inače nalazi zrak.

Osim u plućima, tekućina se može nakupljati i u drugim tkivima i okolici organa. Nakupljanje tekućine oko srca naziva se perikardijalni izljev, tekućina u trbuhu ascites itd.

Obično je riječ o ozbiljnim bolestima i svakako je potrebno potražiti liječničku pomoć i držati se savjeta stručnjaka. Ponekad ova stanja koja povezujemo s tekućinom u plućima mogu uzrokovati smrt.



Pleuralni izljev ili nakupljanje tekućine oko pluća

Svako plućno krilo obavijeno je dvjema ovojnicama koje zovemo pleure. Između njih nalazi se mala količina tekućine koja je važna za pokrete disanja. Nakupljanje veće količine tekućine otežava disanje i upućuje na razne bolesti.

Vrste tekućine koje se mogu nakupljati oko pluća su:

• Transudat. Tekućina sa dominantnim sadržajem vode. Može ukazivati na zatajenje srca.

• Gnojni izljev ili empijem. Javlja se kod infekcija.

• Krv ili hemotoraks.

• Limfa ili hilotoraks. Uglavnom se javlja zbog začepljenja ili ozljede limfnih žila.



Vrsta izljeva puno govori o njegovom porijeklu. Uzroci mogu biti različiti, a najčešće je riječ o bolestima pluća i srca. Neki od najvažnijih uzroka nakupljanja tekućine oko pluća:

• Zatajenje srca. Može uzrokovati nakupljanje tekućine u plućima i izvan pluća.

• Upala pluća (pneumonija). Može uzrokovati nakupljanje bistre tekućine oko pluća, što je poprilično često i javlja se u 35-40% slučajeva. U težim oblicima oko pluća nakuplja se gust gnoj što se onda naziva empijem.

• Ciroza i niska koncentracija bjelančevina u krvi. Može izazvati nakupljanje tekućine u plućima i drugim dijelovima tijela. Funkcija jetre je proizvodnja velikog broja bjelančevina koje omogućuju zadržavanje vode unutar krvnih žila. Kada se javi manjak, voda izlazi iz krvnih žila u tkiva.

• Autoimune bolesti poput reumatoidnog artritisa i sistemskog eritematoznog lupusa. Zbog aktiviranja imunoloških procesa u tijelu, može doći do nakupljanja tekućine ok pluća, srca i u zglobovima.

• Tumori. Ako se tumorske stanice nakupljaju u prostoru oko pluća, dolazi do izlučivanja tekućine. Riječ je o pleuralnom izljevu kod malignih bolesti. Najčešće se javlja kod karcinoma pluća i dojke te limfoma. Također se može javiti kod rijetke vrste tumora koji se naziva mezoteliom i povezuje se sa azbestom. Nažalost, maligni pleuralni izljev je loš znak i liječenje se provodi kako bi se čovjeku olakšao preostali dio života.

• Operacije. Pleuralni izljev može se pojaviti nakon operacije. Neka istraživanja pokazuju kako je učestalost nakon operacija prsnog koša i trbuha oko 50%, ali obično su blagi.



Dijagnoza pleuralnog izljeva

U postavljanju dijagnoze prvi korak je liječnički pregled. Nakon toga po potrebi upućuje se na dijagnostičke pretrage:

• Vađenje krvi

• RTG pluća

• Ultrazvuk pluća

• Punkcija ili postavljanje pleuralnog drena. Ubod se izvodi između rebara uz lokalnu anesteziju. Evakuacija izljeva olakšava simptome, a tekućina se šalje na laboratorijsku analizu.

U slučaju da se izljevi ponavljaju moguće je učiniti pleurodezu. To je postupak kojim se međusobno slijepe dvije površine pleure i time se sprječava daljnje nakupljanje tekućine.



Plućni edem ili nakupljanje tekućine unutar pluća



Osim nakupljanja tekućine oko pluća, moguće je i nakupljanje unutar tkiva samih pluća. Najčešći uzrok je zatajenje srca koje je zadnji stadij brojnih srčanih bolesti-poput infarkta, bolesti zalistaka, urođenih srčanih bolesti i slično. Iskustva pokazuju da je osjećaj kao utapanje na suhom. Simptomi koji se pojavljuju su:

• Otežano disanje

• Strah od gušenja

• Nemir

• Iskašljavanje pjenušavog i krvavog sadržaja

Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.