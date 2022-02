Iako plus-size model Danielle Gardiner iz Hornchurcha u Essexu mnogi ismijavaju zbog njezine figure te je nazivaju ružnom, nju to ne dira jer je svoje obline unovčila. Također je rekla da je mršava da bi puno manje zarađivala.

Ambasadorica je dobrotvorne kampanje za široku paletu modela u industriji zvane Models of Diversity. Modelira donje rublje, kupaće kostime, sportsku odjeću i glamuroznu odjeću.

Danielle živi s djecom, sinom Noahom (10) i kćeri Leah (4), obožava svoje obline i model je za poznate brendove kao što su Nike i Pretty Little Thing.

Zarada zbog oblina

Sa svoje 33 godine i modeliranjem kupaćih kostima pokazujući svoja velika bedra, Danielle naglašava da zarađuje više novca nego što bi da je mršava.

"Zarađujem bogatstvo jer sam debela, a da sam vitka ne bih se bavila manekenstvom, niti bih imala 128.000 pratitelja na Instagramu. Ima toliko mršavih modela, jednostavno se ne bih izdvajala. Naplaćujem oko 650 funti (5800 kn) za snimanje i obično ih imam oko dva tjedno", izjavila je.

Ismijavanje zbog veličine

Fotografije njezinih oblina se mnogima nisu svidjele te je na to dodala: "Kada sam bila model za kupaće kostime i dijelila fotografije na društvenim mrežama, ljudi su komentirali da to ne bih trebala nositi zbog svoje veličine i jer nisam 'mala i lijepa'. Zvali su me muškarci i rekli da sam predebela da bih se bavila manekenstvom bilo koje vrste."

Zatim je dodala: "Nije me bilo briga jer je moja veličina ono što me čini uspješnom. Nikada ne bih uspjela kao model da sam veličine S. Industrija je zasićena malim djevojkama koje pokušavaju postati velike. Toliko je konkurentna, a pritisak da ostanete vitki je ogroman."

Posao

"Tjedno dobijem do 40 proizvoda, uključujući odjeću, opremu za teretanu, torbice te sve to objavljujem na svojem Instagram profilu. Naplaćujem od 350 do 550 funti (3100 do 4900 kuna) po objavi i 350 funti (3100 kuna) za priču s tri dijela", objašnjava.

"Puno je posla jer postavljam pojedinačna snimanja za svaki proizvod. Cilj mi je dobiti što više lajkova jer to znači više novca, ali to može biti stresno. Radim i kao voditeljica društvenih mreža za modni brend. Nikad nisam bila zaposlenija."

Prisjećanje na mršavija vremena

Danielle je u svojim tinejdžerskim danima i dvadesetim godinama bila veličina S i M, ali kaže da u to vrijeme nije imala samopouzdanja.

Kad se s 19 godina pridružila policiji kao pritvorska službenica, pritisak da ostane vitka je bio ogroman.

"Znala sam da moram ostati u formi jer je moj posao bio baš fizički pa sam se bojala udebljati i tražiti veću uniformu. Provela sam godine pokušavajući biti mršava, ali sam se mrzila zbog toga. S 21 godinom bila sam veličine L, ali sam i dalje mislila da izgledam masivno."

Kad je Danielle zatrudnjela s 22 godine, cijelo se vrijeme borila s jutarnjom mučninom i izgubila je tri i pol kilograma.

"Veličina moje haljine postala je S i ljudi su komentirali kako izgledam nevjerojatno, ali sam se ja stalno osjećala bolesno i jedva sam spavala. Iako sam bila vitkija, osjećala sam se jadnije nego ikada", prisjetila se.

Početak debljanja

Tijekom porodiljnog dopusta, kada je izašla iz rutine i postala samohrana majka, Danielle se počela debljati. Nakon šest mjeseci počela je nositi veličinu L i XL.

Prisjetila se tog perioda i rekla: "Bila sam iscrpljena, usamljena i potištena. Stalno sam grickala i nisam baš jela prave obroke. Najela bih se čokolade i čipsa i naručila hranu za van kad bih bila previše umorna da bih razmišljala o kuhanju. S bebom o kojoj moram razmišljati, nisam mogla raditi u smjenama pa sam na kraju dala otkaz kada mi je završio porodiljni dopust i sve vrijeme provela kod kuće."

Težina se nagomilala i za nekoliko godina je došla do veličine 3XL.

"Moje samopouzdanje je dotaklo dno. Toliko sam godina provela pokušavajući biti mršava i mrzeći sebe zbog toga, a sada sam se morala nositi s time da sam velika, a ni to nisam znala kako prihvatiti. Zaključala sam se od svijeta, užasnuta od ljudi koji bi me negativno komentirali."

Radionica ju je promijenila

Kada je njezin sin Noah imao pet godina, Danielle je na Facebooku vidjela oglas za radionicu tjelesnog samopouzdanja koju je vodila Miss Curvaceous UK, tvrtka za vođenje modela velikih veličina te se odlučila prijaviti.

"Radionica me naučila voljeti sebe. Shvatila sam da ljepota dolazi u svim oblicima i veličinama. Nakon toga sam se prvi put nakon nekoliko godina osjećala inspirirano i punom nade. Počela sam vjerovati da sam lijepa i da trebam voljeti sebe."

Na kraju radionice, Danielle se prijavila na natjecanje za Miss Curvaceous UK te je na Instagramu počela objavljivati ​​slike na kojima pozira u donjem rublju.

"Bio je veliki skok za mene što sam iznenada pokazala svoje tijelo u donjem rublju, ali mi je bilo lako jer sam konačno bila zadovoljna svojim izgledom. Prvi put sam se osjetila slobodnom biti ja. Bilo je tako osnažujuće."

Početak plus size modelinga

Kako je stekla sve više pratitelja, Danielle su se obratili brendovi kao što su Boohoo, Pretty Little Thing i Missguided.

"Bio je veliki kompliment biti angažirana za poslove i od straha od kamere sam prešla na manekensko donje rublje, velika bedra, strije i sve ostalo. Moje samopouzdanje se potpuno promijenilo. Tada sam shvatila da mogu napraviti karijeru. Počela sam dobivati ​​više sljedbenika na društvenim mrežama i inspirirala sam druge plus-size žene."

Samo godinu dana kasnije, 2016. godine, Danielle je okrunjena za Miss Curvaceous UK, samo dva dana prije nego što je saznala da je trudna sa svojim drugim djetetom. Do travnja prošle godine Daniellein prihod značio je da si može priuštiti polog za vlastiti dom. Sada za nju mršavljenje ne dolazi u obzir.

"Imam nišu u industriji i moja veličina je ono što me čini uspješnom. Da sam smršavjela, ne bih bila angažirana za iste poslove i izgubila bih pratitelje na društvenim mrežama. Ne pretvaram se da sam nešto što nisam i ne trebam ljudima forsirati svoju veličinu.

Zdrava sam, idem na plivanje, idem u teretanu i igram se s djecom. Nije da sjedim i jedem McDonald's cijeli dan. Zdravo se hranim. Za doručak znam jesti kajganu s avokadom na pecivu, a za ručak salatu od piletine. Nije me briga što drugi misle. Jednom kada se prestaneš brinuti, bit ćeš sretnija", rekla je, prenosi The Sun.