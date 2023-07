"Ono što bih rekla jest da je to poput situacije kad ljudi unajme princeze za rođendanske zabave i moraju glumiti određeni lik, to je otprilike ista stvar, samo na različitim događajima", objasnila je Pamela. "To može biti nešto jednostavno kao dijeljenje letaka i traže samo da izgledate dobro dok to radite."