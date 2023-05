Njezin otac joj je pokušao pronaći nekoga u Americi tko poštuje indijske vrijednosti i tjerao ju je da se upozna s liječnicima i odvjetnicima u New Jerseyu. 'Ipak, nikada se nisam našla s njima. Nisam imala povjerenja u svog oca kada je u pitanju odabir mog budućeg supruga. On bi želio nekog kao što je on. Brak mojih roditelja, koji je ugovoren u Indiji, bio je pun izazova. Nisam željela napraviti profil na web stranicama za ugovaranje brakova. Znala sam da će to samo dovesti do većeg pritiska kako bi sve uspjelo, čak i ako ne osjećam ništa prema tog osobi', kaže Sonali.