Iako otvoreno govori o samačkom životu, priznaje da bi bilo divno kada bi jednog dana mogla pronaći ljubav. Već je bila zaljubljena i zna da jednog dana može pronaći savršenog partnera. No, za Clairu je jedna velika prednost starenja to što je stvarno upoznala i zavoljela samu sebe te točno zna što želi od partnera. A što se tiče usamljenosti - to nije nešto oko čega se brine. "Ne osjećam se usamljeno. Mnogo je ljudi u vezama koji se osjećaju usamljeno. Biti u vezi ne čini vas sretnima", istaknula je Claira.