Jeff je iz maternice izašao s ispupčenim udovima, i to što je veći od svih ostalih je sve što je ikada znao o ovoj neobičnoj fizičkoj "anomaliji". U snimkama koje je objavio za svoje obožavatelje na TikToku jasno je da se Jeff uvijek isticao po svojim velikim rukama. "Navikao sam na to, ali čudno je vidjeti koliko sam velik bio kao klinac. To je jednostavno nevjerojatno", kazao je 59- godišnjak.