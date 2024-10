Magdalena je imala bliski susret s uličnom bandom: 'Prilaze mi dva lika i kažu...'

Liječnica Magdalena (24) na TikToku dijeli savjete o zdravlju kože, a priča i o svojim iskustvima na putovanjima te kako izgleda život liječnika.

Na toj društvenoj mreži je prati više od 23 tisuće pratitelja, a u jednom od svojih videa, otkrila je loše iskustvo napada bande u Napulju, čime je pokazala da putovanja ponekad donose i neočekivane opasnosti.

Hrvatsku liječnicu napala talijanska banda u Napulju

Naslov videa koji je objavljen na TikToku je: "Kako me napala banda u Napulju."

Magdalena je započela svoju priču: "Ovaj put sam se stvarno uplašila za svoj život. Bila sam u Napulju sa svojim tadašnjim dečkom i odlučili smo ujutro izaći na doručak. U jednom trenu smo se malo razdvojili i ja sam otišla razgledati galeriju koja je doslovno u centru Napulja. Prilaze mi dva lika i na faci im se vidi da nemaju dobre namjere. Inače sam živjela i u Palermu i tamo ima isto dosta kao 'mikrokriminalaca' i svi se ponašaju na istu foru. Glume da su neki ulični prodavači, onda vas mole da im nešto date jer ako im ne date, onda vas napadnu. Poznajem par ljudi koje su tako napali noževima jer im nisu htjeli dati pet eura. Tako da je puno sigurnije kad vam ti ljudi priđu, samo im dati pet, šest eura i nikome se ništa neće dogoditi."

"Dva lika su prodavala neke razglednice, meni su ponudili snop da izaberem neku, i tako ja uzmem svoju razglednicu, pitam koliko je, očekujem da će biti jedan euro, a lik mi kaže 200 eura i tvoj sat. Problem je bio što stvarno nemam 200 eura, drugi problem je bio što sam bila u galeriji, sama s ova dva lika, nema nikoga blizu mene", dodala je.

Bivši dečko se obračunao s bandom

Zatim je nastavila: "U tom trenu dolazi moj tadašnji dečko, stane između nas i pita što se događa. S obzirom na to da je on muško, prema njemu su bili još nasrtljiviji, rekli da žele prodati razglednice, da im moramo dati 200 eura i sat. Moj tadašnji dečko je rekao: 'Sve ok, sad ćemo to riješiti.' Stavi ruku u džep, počne kopati po njemu, izvuče 20 centi i pruži tom liku. Tada su se ta dva lika jako razbjesnila. Jedan je rekao da mu trebaju ti novci jer je 10 godina bio u zatvoru i trenutno ne radi. Moj tadašnji dečko se samo smješkao i počeo pričati smirenim glasom na sicilijanskom. 'Ja se vas ne bojim, ja sam iz tog i tog grada, znam tu i tu osobu, isti smo.' Ta dva lika su nam se odjednom krenula ispričavati, da nas ne bi nikad napao. Nisam uopće shvatila što se zapravo dogodilo, bilo mi je drago da je sve gotovo. Na kraju su mi poklonili razglednicu i vratili moj sat."

Pratitelji su joj komentirali: "Znači ti imaš najluđe priče ikad, ali sad me strah ići u Napulj."

"Svim prijateljima koji su otišli u Napulj zbog Erasmusa, ukrali su mobitel ili novčanik", dodala je jedna osoba.

Jedna žena je ispričala svoje iskustvo: "Ja sam bila u Napulju četiri puta, nikad me nitko nije krivo pogledao, ako što ponudi, ljubazno im kažeš: 'No, grazie' i uđeš u dućan. Ne treba razgovarati s njima i dati im povod."

