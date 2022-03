8. "Dio mog posla je pisanje kazne za parkiranje. Većina mojih karata ide muškim profesorima koji se stalno parkiraju u zonama bez parkiranja. To je karta od 15 dolara (oko 103 kune). Zovu me 'je... kuč...', pričaju sr... o meni i koliko im nedostaje tip koji je radio taj posao prije mene. Upravo sam saznala da je i tip prije mene ostavljao kazne i to ne samo da je ostavljao kazne istim ljudima kao i ja, nego im je i dao kazne od 50 dolara (oko 345 kuna). Ipak, oni njega vole, a mene mrze. Jednom sam čak pokušala natjerati jednog člana fakulteta da pronađe drugo parking mjesto uz prijetnju da će mu auto pokupiti pauk. Rekao mi je da se nikada neće pomaknuti i nisam mogla ništa učiniti. Moj šef je tada s njim razgovarao o promjeni parking mjesta pa se on se preselio jer mu je to rekao muškarac, a ne ja jer ne poštuje moj autoritet žene."