Bila je ovisna o čipsu i pet godina nije izlazila iz kuće: Smršavjela 82 kg bez teretane i lijekova

Georgia Walley (26) dosegla je težinu od 171 kilograma zbog čega se godinama borila s kretanjem i na kraju potpuno izolirala od ostatka svijeta. Zbog straha od igala odbila je popularne injekcije za mršavljenje, no zdravstveni problemi natjerali su je da preuzme kontrolu nad svojim životom.

U samo godinu dana uspjela je izgubiti 82 kilograma, i to bez ijednog treninga u teretani. Kako prenosi britanski Mirror, Georgia je svoju transformaciju postigla isključivo promjenom jedne ključne stvari – prehrane.

Navike koje su je umalo koštale zdravlja

Georgia, asistentica u transportu iz Derbyja, priznaje da se godinama borila s viškom kilograma, no situacija je izmakla kontroli kada je razvila ovisnost o grickalicama i dostavi hrane, na koju je trošila više od 2200 eura godišnje. Njezin jelovnik sastojao se od vrećica čipsa, a tjedno bi naručivala dva kebaba u vrijednosti od gotovo 50 eura.

"Godinama sam pokušavala smršavjeti, isprobavala sam razne pomodne dijete, ali ništa nije djelovalo. Kada sam bila najteža, pet godina nisam napuštala svoj dom. Stalno sam bila bez daha i paranoična da ljudi zure u mene. Čak i kratka šetnja do trgovine predstavljala mi je ogroman napor. Većinu dana provodila bih u svojoj sobi, potajno jedući. Jednog jutra sam se probudila i jednostavno mi je bilo dosta takvog života", izjavila je.

Transformacija uz pomoć prehrane

Ključni trenutak dogodio se tijekom posjeta liječniku. Zbog žučnih kamenaca trebala joj je operacija uklanjanja žučnog mjehura, no liječnik joj je postavio uvjet – mora smršavjeti najmanje 45 kilograma prije nego što bude podobna za operaciju.

"Oduvijek sam mislila da sve mogu sama. Odbijala sam injekcije za mršavljenje zbog straha od igala, a čula sam i mnoge loše priče o njima. Pomislila sam, ako mogu uspjeti samo promjenom prehrane, ne trebaju mi nikakve injekcije", objasnila je.

U veljači prošle godine, odlučila se pridružiti popularnom britanskom programu za mršavljenje i to je bio početak njezine nevjerojatne transformacije.

Prije promjene, Georgia je preskakala doručak, a dan bi započinjala čipsom i čokoladom. Za ručak bi pojela četiri kriške tosta sa sirom, a za večeru ogromnu porciju špageta bolonjez, obavezno uz kruh.

"Moj najveći problem bio je što nisam mogla pojesti samo jednu stvar. Ako bih uzela čokoladicu, morale su biti tri ili četiri. Kruh je bio moja slabost, jela sam ga uz svaki obrok, čak i uz nedjeljno pečenje. Danas ga uopće ne jedem", rekla je Georgia.

Njezin novi jelovnik izgleda potpuno drugačije:

Doručak: Hranjive pločice i crna kava.

Hranjive pločice i crna kava. Ručak: Biljne kobasice s jajima.

Biljne kobasice s jajima. Večera: Unaprijed pripremljena piletina s rezancima od jaja.

"Prije nisam jela ni rajčice ni krastavce, a kamoli drugo voće i povrće. Sada ih dodajem u većinu obroka. Najbolje od svega je što ne gladujem. I dalje imam dan za 'poslasticu' i mogu si priuštiti čokoladicu. Nisam kročila u teretanu niti vježbala kako bih smršavjela", dodala je.

Georgia danas nosi konfekcijski broj 40 i kaže da se osjeća neprepoznatljivo. Ljudi iz njezine okoline često su šokirani kada čuju da je tako drastičan gubitak kilograma postigla bez ikakve tjelovježbe.

"Najveću težinu imala sam između 2020. i 2021. godine. Sada se u vlastitom tijelu osjećam čudno. Reakcija je uvijek ista – šok kada kažem da ne vježbam. U početku sam gubila i do četiri kilograma tjedno, što je bilo nevjerojatno. I sve sam to postigla isključivo promjenom prehrane", zaključuje s ponosom.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Pomama za lijekovima za mršavljenje: Doznajte tko ih ne smije koristiti i koje nuspojave očekivati