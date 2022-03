Tino je priznao da ga i tijekom obavljanja njegovog policijskog posla ljudi prepoznaju. "Naravno, velik je to broj ljudi koji me prate na društvenim mrežama, bude mi drago povezati lice s imenom. No posao je posao i treba ga napraviti korektno, ako je u pitanju počinjeni prekršaj za koji ne mogu izdati usmeno upozorenje ili ako osoba prema kojoj postupam nema uvjete za upozorenje tada je kazna neizbježna. No to ne ovisi o tome je li me netko prati ili ne, važno mi je uvijek ostaviti dojam profesionalnog, kulturnog i uljudnog policajca, ali i osobe van službe. Gospodin i u uniformi i u civilu", kazao je Tino za portal Dalmacija danas.