Žene ne vole pričati o novcu kao muškarci: Evo zašto osjećaju nelagodu i kako to riješiti

Novo istraživanje pokazuje da su žene znatno manje sklone otvoreno razgovarati o svojim financijama s prijateljima u usporedbi s muškarcima. Prema podacima objavljenima povodom "Tjedna razgovora o novcu ('Talk Money Week')", ova tema i dalje predstavlja svojevrsni tabu, posebice među ženskom populacijom.

Istraživanje, koje je naručila vladina Služba za novac i mirovine (MaPS), otkrilo je da se samo 39 posto žena osjeća ugodno razgovarajući o novcu s prijateljima, dok je taj postotak kod muškaraca osjetno viši i iznosi 50 posto.

Generacijski jaz i strah od оsude

Studija, provedena na uzorku od preko 2400 ispitanika u Ujedinjenom Kraljevstvu, također je ukazala na značajne razlike među dobnim skupinama. Dok se 56 posto mladih u dobi od 18 do 34 godine osjeća ugodno raspravljajući o financijama, tek 37 posto osoba starijih od 55 godina dijeli taj osjećaj.

Kao najčešći razlozi za takvu suzdržanost navode se osjećaj sramote, strah od osude okoline i doživljaj osobnog neuspjeha.

"Razgovori o novcu ne moraju biti uglađeni ili savršeni, važno je samo da se događaju", poručila je Jackie Spencer, viša voditeljica u MaPS-u.

"Preuzimanje kontrole nad novcem, otvoreni razgovori i dijeljenje tereta koji financijske brige mogu uzrokovati često pomažu ljudima da se osjećaju manje anksiozno i pod stresom. To također pomaže u donošenju boljih i informiranijih financijskih odluka", dodala je. Istraživanje je u rujnu provela agencija Opinium, piše The Independent.

Foto: Shutterstock

Kako započeti razgovor o novcu?

Iz Službe za novac i mirovine nude nekoliko praktičnih savjeta koji mogu olakšati ove često neugodne razgovore:

Upravljajte emocijama. Normalno je osjećati se emotivno dok pričate o novcu, no pokušajte ostati smireni i fokusirani. Ako je potrebno, odgodite razgovor kako biste imali vremena obraditi osjećaje i mogli bistre glave pristupiti temi.

Slušajte bez prekidanja. Upadanje u riječ često vodi do svađe. Dopustite svakoj osobi da u potpunosti iznese svoje stajalište. Ako dođe do prekidanja, nježno predložite da govorite naizmjence kako bi se svi osjećali saslušanima.

Izbjegavajte krivnju i osuđivanje. Pokušajte rečenice započinjati s "Ja osjećam" ili "Ja mislim" umjesto s "Ti si". Optužbe i negativan govor tijela mogu dovesti do toga da se sugovornik povuče.

Držite se teme. Ostanite usredotočeni na financijsko pitanje o kojem raspravljate. Ako se pojave druge teme, ostavite ih za neku drugu priliku.

Znajte gdje potražiti pomoć. Pripremite kontakte dobrotvornih organizacija ili službi za podršku u slučaju da vam je potrebna vanjska pomoć za napredak.

Otvoreni razgovori o financijama ključan su korak prema financijskoj pismenosti i boljem mentalnom zdravlju, a ovi savjeti mogu poslužiti kao dobar početak za razbijanje nepotrebnih tabua.

