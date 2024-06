ZA SVAKU POHVALU / Tomislav Jelinčić otkrio kako njegova djeca zarađuju džeparac i što je naučio od pokojnog oca

RTL-ov voditelj Tomislav Jelinčić otkrio je da za njega "živjeti zeleno" znači život sa što manje betona, što više zelenila, što manje čepova plastičnih i boca, što manje plastičnih vrećica i što više krpenih. Tomislav je, također, otkrio i koje male stvari građani Hrvatske mogu raditi kako bi sačuvali okoliš. "Svaki čovjek na svijetu kad bi mali čep ili nešto malo samo se sjetio i stavio i odložio tamo gdje treba, evo već bi svijet bio čist, a da ne govorim o Hrvatskoj. Svašta ima po tim našim parkovima. Samo da vidiš papirić pored kojeg prođeš, sve bi nam bilo čisto i lijepo", rekao je. Tomislav i njegova obitelj doprinose očuvanju okoliša. "Kod nas se doma stvarno sve odvaja. Plastične boce djeca nose na reciklažu i tako dobiju svoj džeparac. Mislim da su naši ormari, s obzirom na to da imam četvero djece, ne second hand shopovi, već third hand shopovi, ako ne i fourth hand shopovi, jer mlađi nasljeđuju od starijih. Dobro očuvanu odjeću i obuću dijelimo dalje", otkrio je. Tomislav i njegova obitelj vole provoditi vrijeme u prirodi te obožavaju planinariti i obilaziti nacionalne parkove. "Zaista nije lijepo kad u takvom nekom parku vidiš stvari koje ondje jednostavno ne pripadaju i koje je donio čovjek i životinje se s pravom ljute. Pa tako mislim da ne trebamo ni mi biti životinje barem kada je ekologija u pitanju", istaknuo je. "Moj pokojni otac mi je svojedobno rekao, i to mi se jako svidjelo, jednu indijansku poslovicu da se prema prirodi ne treba ponašati kao da smo je naslijedili od predaka, nego kao da smo je posudili od naših potomaka. Treba misliti na to da ćemo našoj djeci i unucima ostaviti sve ovo što nas okružuje, nadam se što manje betona i plastike, a što više zelenila i cvijeća", poručio je Tomislav.