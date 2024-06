problem današnjice / Mojmira Pastorčić priznala što je može uzrujati na plaži i zašto izbjegava jesti meso

Urednica i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić povodom Zelenog tjedna na RTL-u rekla je da za nju "živjeti zeleno" znači maksimum koji svatko od nas treba raditi svaki dan da radi čim manju štetu. Mojmira je otkrila koje male stvari građani Hrvatske mogu raditi, a da očuvaju okoliš. "Mislim da svatko od nas može napraviti jako puno svaki dan. Recimo, sad ovaj vikend kad će biti preko 30 °C važna stvar za napraviti je da ne moraš paliti klimu da ti je doma 16 °C. Kad ideš na tržnicu, poneseš platnenu torbu, možeš prati i suđe i odjeću na ekološki način pranja. Možeš kupovati hranu koja je lokalno proizvedena, ne bacati ogromne količine hrane, voziti se biciklom, ima milijun malih stvari koje svatko od nas može raditi svaki dan", rekla je. Mojmira doprinosi očuvanju okoliša odvajanjem otpada, uvijek kupuje lokalno proizvedenu hranu, domaće voće i povrće, prednost daje bilo kakvoj održivoj proizvodnji i organskim proizvodima. "Mislim da je jedna od važnijih stvari koju svatko može od nas napraviti je smanjiti konzumaciju mesa. Dokazali su da je naša ovisnost o mesu jedan od glavnih problema za okoliš. Posebno se to odnosi na govedinu. Zbog toga, meso rijetko jedem, najrjeđe moguće što mogu", istaknula je. Mojmira voli provoditi vrijeme u prirodi te kad ima vremena ode u šumu, park i sl. "Najomiljenija od svih aktivnosti mi je ići na otoke i onda naći plažu gdje nema nikoga drugoga, gdje sam sama. jedna od najgorih stvari mi je vidjeti što ljudi rade, recimo, kad dođeš na neku plažu i kad je ona puna plastičnih kesica i smrdljivog otpada. To me baš uzrujava", otkrila je. "Mislim da je najgore što većina ljudi misli da okoliš nije njihov problem, već misle da je to nešto što se događa negdje drugdje, da je to nešto što će doći za 50 godina, a nisu svjesni da svaki dan svim svojim postupcima zapravo utječu da su stvari loše, a s obzirom kakva nam je klima došla, zapravo trebaju svi biti svjesni da su nam klimatske promjene već stigle, a ne da stižu i da je odgovornost svakog od nas da tih milijun malih stvari radimo da tako ne bude", upozorila je Mojmira.