ISPLATIVA KUPOVINA / Damira Gregoret voli svratiti u second hand dućane: 'Ima tu zgodnih komada odjeće'

RTL-ova voditeljica Damira Gregoret povodom Zelenog tjedna na RTL-u otkrila je da za nju "živjeti zeleno" znači živjeti sa sviješću da svojim ponašanjem i navikama direktno utječe na planet. Ona je također otkrila koje male stvari građani Hrvatske mogu raditi kako bi sačuvali okoliš. "Zapravo je cijeli spektar malih, sitnih stvari na prvi pogled na koje možemo utjecati da ukupni ugljični otisak bude što bolji i što manji, od razdvajanja otpada, do odabira platnenih umjesto plastičnih vrećica", rekla je. Damira doprinosi očuvanju okoliša razvrstavanjem otpada koje joj je već dulje vrijeme sastavni dio života i dnevna rutina. Također, počela je kupovati u second hand shopu. "Osim što je to ekološki prihvatljivo, zaista se da pronaći zgodnih komada odjeće koje nema u običnim trgovinama", istaknula je. Damira ima desetogodišnju kćer s kojom voli razgovarati o zaštiti okoliša. "Čak je ona tu više moj korektiv, nego ja njezin", otkrila je. Damira obožava provoditi vrijeme u prirodi, a najgore joj je vidjeti opuške od cigareta i otpad. "I dalje mi je nezamislivo i neshvatljivo kad primjećuješ opuške koji su posvuda, po zelenim površinama, po asfaltu. Ne mogu shvatiti da se ljudi i dalje toliko malo brinu o okolišu, a svjesni su koliko svojim djelovanjem utječu na planet", kazala je. "Ovo je jedini planet koji imamo. Nemamo drugi na koji se možemo preseliti, ili barem za njega još nismo doznali. Čuvajmo Zemlju!", poručila je Damira.