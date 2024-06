POUKA SVIMA / Ana Brdarić Boljat otkrila što joj je najgore vidjeti u prirodi: 'To rade zločesti ljudi'

RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat povodom Zelenog tjedna na RTL-u otkrila je da za nju "živjeti zeleno" znači živjeti u skladu s prirodom. Ana je, također, otkrila koje stvari Hrvati mogu raditi, a da sačuvaju okoliš. "Svatko od nas može napraviti nešto za prirodu. Kako su rekli 'mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo', ako neki vjeruju da smo bili na mjesecu, dobro znaju tu rečenicu. Dakle, možemo koji put prošetati do posla, možda iskoristiti pastu za zube skroz do kraja, a ne baciti je kad smo lijeni stisnuti je malo jače. Male, male stvari čine velike promjene", istaknula je. Ana doprinosi očuvanju okoliša tako što svoju djecu uči kako živjeti održivije, kako reciklirati otpad, kako ne biti u potpunosti ovisan o gadgetima, kako isključivati sve iz struje itd. "Uvijek u trgovinu idemo s platnenom vrećicom, uvijek RTL-ovom koji zapravo puno pozornosti polaže na zeleni, održivi način života. Odvajati otpad nisam ja naučila svoju djecu, nego su oni naučili mene, jer su ih naučile tete u vrtiću i to puno prije nego što smo dobili žute, zelene, smeđe i ostale spremnike. Moram priznati da smo rekorderi u trošenju plavih vrećica, ali u onom pozitivnom smislu. Dakle, trošimo ih, mislim, najmanje u zgradi. Vrlo često odlazimo na reciklažna dvorišta", rekla je, između ostalog. Najljepša obiteljska druženja za Anu su u prirodi. "Vrlo često to iskoristimo kako bi prirodu malo očistili od zločestih ljudi koji za sobom ostavljaju tragove. Najgore mi je vidjeti u šumi limenku od piva ili nekog drugog pića. Ljudi moji, ponesite svoje smeće sa sobom!", upozorila je voditeljica.