Do kraja ovog tjedna, nadolazeći vikend i veći dio sljedećeg tjedna obilježit će suho i stabilno vrijeme, za razliku od prethodnog razdoblja koje je bilo izrazito promjenjivo, kazao je Hini dežurni prognostičar DHMZ-a Lovro Kalin. Temperatura zraka bit će u porastu, do početka tjedna će dosegnuti do 30-ak stupnjeva Celzijevih, a sredinom i u drugoj polovini tjedna moguće i znatno više od toga.