Istraživači su 11 godina pratili 46.969 ljudi u dobi od 40 do 69 godina, a svakoj je osobi pregledana mrežnica. Test se sastojao od usporedbe "biološke dobi" mrežnice s kronološkom dobi osobe, a kroz to su znanstvenici došli do nečega što se zove "razmak u dobi mrežnice". Otkrili su da ako su ti "razmaci" bili značajni, osoba ima veće šanse da oboli od bolesti.