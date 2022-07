Liječenje antibioticima: Liječenje obično nije potrebno kod starijih osoba i infekcija bez simptoma. Prvi postupak je pijenje obilja tekućine, što često dovodi do izlječenja blage infekcije mokraćnog mjehura. Ispiranje mokraće izbacuje mnoge bakterije iz tijela; tjelesne prirodne obrambene snage odstranjuju preostale uzročnike infekcije. Prije propisivanja antibiotika, liječnik utvrđuje ima li osoba kakvo stanje koje bi još više moglo pogoršati infekciju mokraćnog mjehura, kao što je poremećaj građe ili živčane opskrbe, šećerna bolest ili oslabljen imunološki sustav koji smanjuje sposobnost osobe da se bori s infekcijom. Takva stanja mogu se agresivnije liječiti, osobito stoga, što će se infekcija vjerojatno vratiti čim osoba prestane uzimati antibiotike. Uzimanje antibiotika na usta tijekom 3 dana ili čak pojedinačna doza obično su učinkoviti ako infekcija nije dovela do nikakvih komplikacija. U slučaju tvrdokornije infekcije, antibiotici se obično uzimaju 7 do 10 dana.