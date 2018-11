TAMNI URIN: Što boja mokraće govori o vašem zdravlju?

Različite boje tjelesnih izlućevina čest su uzrok brige kod mnogih ljudi.

Urin kod ljudi je u zdravom i uobičajenom stanju žutkaste boje ili boje slame. Tamniji urin može biti različitih boja, ali uglavnom je smeđkast, tamo žut ili kestenjaste boje. Najčešći uzrok je dehidracija, no ukoliko u kratkom roku ne dolazi do promjena, to može ukazivati na veći problem.

Uzrok tamnog urina je najčešće dehidracija

Urin se stvara u bubrezima. Konzumiranjem tekućine i različite hrane, ona prolazi iz našeg probavnog sustava u krvožilni sustav te u bubrege gdje se filtrira. Tako su bubrezi zaslužni za rješavanje otpadnih tvari i dodatne tekućine, a to čine kroz urin. Za boju mokraće su zaslužni i ureteri, cijevi koje povezuju bubrege s mokraćnim mjehurom. Urin se izlučuje kroz uretru, cjevčicu kroz koju uriniramo. U idealnim slučajevima on je žutkaste boje i kada je takav znači da nam je tijelo dovoljno hidratizirano. U njemu se također nalaze prirodni pigmenti urobilin ili urokrom. Ovo bi značilo da tamni urin ima veću koncentraciju urobilina.

Glavni razlog tamnog urina je dehidracija, ali također može biti pokazatelj da u organizmu cirkulira višak potencijalno opasnih tvari. Tako tamno smeđi urin može ukazati na bolest jetre radi prisutnosti žuči u urinu. Krvavi urin je uzrok većih problema među kojima se nalazi izravna ozljeda bubrega. Ako se kod vas pojavljuje smeđi ili krvavi urin, odmah obavijestite svog liječnika.

Uzrok tamne mokraće može biti:

hepatits

ciroza jetre

dehidracija

trauma organa

bilijarna opstrukcija

žučni kamenci

kamenje u mjehurima

rak mjehura

žutica

bolesti jetre

rak bubrega i gušteraće

Promjena boje mokraće može se dogoditi i ako pijete neke određene lijekove koji razgrađuju krv. Tamnom urinu mogu pridonijeti prekomjerna ili pretjerano teška fizička aktivnost ili tjelovježba. Kod teških vježbi dolazi do ozljede mišića koja uzrokuje da vaše tijelo oslobodi otpadne tvari. Rezultat može biti urin koji je ili ružičasti ili tamne, smeđe boje. Sama boja urina će teško točno razjasniti o kojem se zdravstvenom problemu radi, pa je tako nekada teško reći razliku između tamnog urina zbog dehidracije ili nekih drugih uzroka. Tamni urin zbog dehidracije obično je boje jantara ili meda. Kod nekih ljudi pojavljuje se gotovo smeđu urin, a to je slučaj kada osoba ima jetrenu ili bubrežnu bolest.

Ako je uzrok promjene dehidracija, imat ćete i ove simptome – vrtoglavica, suha koža i kosa, glavobolje, osjećaj žeđi koji ne prestaje nakon što ste popili vode, zatvor. Iz tog razloga je voda jako važna za naš organizam, a ako osjećate žeđ, to je prvi znak da idete prema dehidraciji.

Uzrok ne mora biti bolest, već vanjski faktori

Ponekad promjena boje urina nema nikakve veze hidratacijom ili općim zdravljem. Umjesto toga, može biti povezano s nečim što ste konzumirali ili zbog lijeka koji uzimate. Ako je vaš urin taman, razmislite o onome što ste jeli. Ukoliko ste jeli repu, bobice ili grah, sve to može uzrokovati promjenu boje urina. Također velik utjecaj imaju i lijekovi, a to možete saznati ako pročitate moguće nuspojave lijeka koji koristite.

Kada je potrebno liječiti

U većini slučajeva promjena boje urina ne traje dugo niti nije razlog za uzbunu. Ukoliko vidite krv u mokraći ili tamni urin ostaje nakon što ste popili mnogo vode, važno je saznati koji je pravi uzrok vašeg problema. Posebno je važno da obratite pozornost i na ostale simptome kao što su bolovi u bubrezima ili mjehuru jer bi to moglo ukazivati na infekcije koje je potrebno čim prije liječiti. Ako se bol i drugi simptomi pogoršaju ili su popraćeni mučninom, povraćanjem i visokom temperaturom, zatražite hitnu medicinsku pomoć. Liječenje će ovisiti o vašoj povijesti bolesti, simptomima i rezultatima laboratorijskih studija i drugih dijagnostičkih testova.

Kako bi spriječili da dođe do problema, pokušajte dnevno piti više vode. Neka vam prvo nakon buđenja bude popiti čašu vode. Nikako nemojte izbjegavati obavljati malu nuždu te pazite na svoju higijenu.