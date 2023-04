1. Hrana: Vjerojatno najčešći krivac za smrdljive vjetrove je hrana koju ste pojeli taj dan ili dan prije. Vaš želudac se bori kako bi razgradio određenu hranu dok se kreće kroz crijeva, uzrokujući plinove. Na primjer, grah sadrži šećere i vlakna koje naše tijelo teško probavlja. No, korisne su i u prehrani - otuda i izreka "grah, dobar je za srce, što više jedeš, više prdiš". Ali ako ova hrana stvara više plinova, što je to što joj daje miris? Alex Glover, viši nutricionist u Holland & Barrettu, objasnio je da je kemikalija koja dovodi do toga vodikov sulfid. To nastaje kada crijevne bakterije razgrađuju sumpor u hrani.