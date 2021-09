Što je štetnije, alkohol ili marihuana, jedno je od pitanja o kojem se često i žustro raspravlja, no na njega je zapravo teško odgovoriti.

Naime, postoje brojni čimbenici koji otežavaju izravnu usporedbu alkohola i marihuane, piše IFLScience. Iako znanstvenici desetljećima ispituju učinke i opasnosti alkohola, činjenica da je marihuana uglavnom nezakonita znači da su studije koje se bave njezinim utjecajem podosta ograničene.

Problem je i što zapravo znači "štetnije" ili "gore" jer su to pojmovi koje nije tako lako definirati. Mislimo li na to koliko neka droga stvara ovisnost? Ili pak štetu koju nanosu tijelu korisnika? Kako pojedini opijati štete društvu? Sve su to čimbenici koje treba uzeti u obzir, ali njihovo kvantificiranje nije lagan posao. Međutim, to ne znači da znanstvenici nisu pokušali.

Alkohol štetniji od heroina?

Za početak, izgleda kako marihuana stvara manje ovisnosti od alkohola. U istraživanju o navikama korištenja opijata provedenom na 8000 Amerikanaca, stručnjaci su otkrili da se 15 posto ispitanika moglo klasificirati kao ovisnike o alkoholu, a samo devet posto kao ovisnike o marihuani. Zapravo, za one koji miješaju marihuanu s duhanom, izglednija je ovisnost o nikotinu jer je 32 posto korisnika pokazalo znakove ovisnosti.

Zdravstvena slika je nešto kompliciranije pitanje. Već dugo znamo da je alkohol povezan s nekoliko različitih vrsta raka, od usta i jetre do gušterače. S druge strane, neki stručnjaci sugeriraju kako se kanabis može koristiti za liječenje raka. Nažalost, dokazi za ovu tvrdnju još nisu potpuno uvjerljivi.

Jedna od najopsežnijih studija o štetnosti opijata pokazala je da je alkohol štetniji, i to ne samo u usporedbi s marihuanom. Naime, ocijenjen je kao najštetniji opijat, čak i usporedbi s heroinom i crack kokainom koji su na drugom, odnosno trećem mjestu. Na ovoj listi, koja uključuje individualne i društvene rizike, marihuana je zauzela osmo mjesto.