CELULIT JE NAJMANJI PROBLEM / Što se događa u tijelu kad predugo sjedite: Promjene na kostima i mišićima su jezive!

Sve što želimo ponekad je da imamo opušten dan i da ne moramo pomaknuti nijedan mišić na tijelu. Ali, sjedilački način života može dovesti do ozbiljnih problema poput bolesti srca i dijabetesa. Zapravo, previše sjedenja ili ležanja riskantnije je nego što se čini na prvi pogled. Ponekad je dobro malo prošetati, pa taman to bilo od dnevnog boravka do kuhinje, piše Bright Side.