STALNO VAM SE VRAĆA UPALA MJEHURA? Postavite si samo jedno pitanje – u njemu je ključ izlječenja

Žene koje svakodnevno piju više vode nego obično kako bi izbjegle infekcije urinarnog trakta u pravu su, pokazalo je novo istraživanje američkih znanstvenika

Oni su se fokusirali na 140 žena koje su često imale upale urinarnog trakta i dnevno su konzumirale manje od litre i pol tekućine. U predstojećih 12 mjeseci znanstvenici su od polovine dobrovoljki tražili da i dalje piju istu količinu, a preostalu polovinu su zamolili da dnevno popiju dodatnu litru i pol vode.

Nakon godinu dana pokazalo se da je skupina žena koja je pila više vode godišnje u prosjeku infekciju mokraćnog kanala dobila 1,7 puta u odnosu na grupu koja je dnevno konzumirala manje od litre i pol vode i infekciju imala u prosjeku 3,2 puta.

Barem jednom u životu

“Podaci upućuju na to da je razina hidratacije povezana s rizikom od upale urinarnog trakta”, kazao je voditelj istraživanja, dr. Thomas M. Hooton s Medicinskog fakulteta Miller pri sveučilištu Miami. “Ako žena često ima upale mokraćnog kanala trebala bi obratiti pozornost na to koliko dnevno konzumira tekućine te je, ako je nedovoljna, povećati na najmanje dvije do tri litre dnevno”, smatra.

Gotovo polovina žena bar jedanput u životu ima urinarnu infekciju, podsjećaju znanstvenici u časopisu JAMA Internal Medicine. Nakon prve infekcije urinarnog trakta kod oko 27 posto žena druga se razvije u roku od idućih šest mjeseci, a 44 do 70 posto ih upalu razvije unutar godinu dana.

Zanimljiva slučajnost koja to nije

Dosad im je savjetovano da konzumiranje veće količine tekućine može smanjiti rizik od obolijevanja od infekcije, no dosad znanstvenici nisu imali konkretan dokaz o tomu, ističu autori studije. Opće zdravstveno stanje sudionica istraživanja bilo je dobro, no u prethodnih godinu dana sve su imale najmanje tri upale urinarnog trakta, među kojima i najmanje jednu upalu koju je urinarnim testom potvrdio njihov liječnik. Zanimljivo je i da su sve sudionice istraživanja kazale da dnevno u organizam unose manje od litre i pol tekućine.

Dr. Hooton kaže da je teško odrediti preciznu količinu tekućine koju bi svaka žena trebala konzumirati, no dnevno ispijanje više vode ni u kojem slučaju nije štetno. “Polazimo od toga da ispijanje veće količine vode rezultira izlučivanjem veće količine urina te se na taj način ‘ispiru’ bakterije nastanjene u mokraćnom mjehuru i sprečava se razvoj upale”, objasnio je Hooton, dodajući da je jedina ‘nuspojava’ konzumiranja veće količine vode češće mokrenje i potencijalno češće ustajanje iz kreveta noću.