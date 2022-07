WHO želi preimenovati majmunske boginje: WHO je u lipnju objavio da će preimenovati virus majmunskih boginja kako bi se izbjegla diskriminacija i stigmatizacija. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO-a, rekao je da organizacija radi s partnerima i stručnjacima iz cijelog svijeta na promjeni imena virusa majmunskih boginja, njegovih vrsta i bolesti koje uzrokuje. Do te odluke je došlo nakon što su znanstvenici pozvali na hitnu promjenu imena koje su opisali kao netočno, diskriminirajuće i stigmatizirajuće. Tedros je rekao da će novo ime biti objavljeno što je prije moguće. Znanstvenici su naveli da je prevladavajuća percepcija u medijima i znanstvenoj literaturi da je virus majmunskih boginja endemičan za afričke zemlje. Oni upozoravaju na sve veći narativ u medijima i među mnogim stručnjacima koji pokušavaju povezati sadašnju globalnu epidemiju s Afrikom, Zapadnom Afrikom ili Nigerijom. Postoje dvije vrste majmunskih boginja - zapadnoafrička i Kongo. Ovogodišnju epidemiju potaknuo je prvi tip, koji je znatno manje opasan od drugog.