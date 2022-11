RSV je uobičajeni virus koji obično pogađa djecu prije njihovog drugog rođendana, a u većini slučajeva ne uzrokuje ništa ozbiljnije od prehlade. No, u malom broju slučajeva može dovesti do ozbiljnih komplikacija uključujući bronhiolitis ili upalu pluća, što može biti opasno po život. RSV može uzrokovati simptome slične prehladi, uključujući kašalj i curenje iz nosa, koji mogu trajati od jednog do dva tjedna.