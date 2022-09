Sumnjate li u meteoropatiju, napravite Gualtierotti-Tromp test. On se temelji na mjerenju sustava tjelesne toplinske regulacije, a provodi u prostoriji u kojoj se održava postojana temperatura od približno 21 ºC. Najprije se izmjeri temperatura lijeve ruke, koja obično varira od 32ºC do 34 ºC, nakon čega joj se temperatura snizi na samo 10 ºC uz pomoć rashladnoga gela. Potom se mjeri vrijeme potrebno da se ruci vrati prvobitna, normalna temperatura. Kod osoba bez naznaka meteoropatije, temperatura se vraća na normalu za oko šest minuta. Kod submeteoropata, to jest osoba pojačano osjetljivih na vremenske prilike, taj proces traje desetak minuta, a kod pravih meteoropata više od deset minuta.