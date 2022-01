POZDRAVITE SE S VIŠKOM KILOGRAMA / Ovo su namirnice koje 'tope' salo: Možete ih kupiti u svakom dućanu i jako su jeftine

Gubitak težine je u osnovi postizanje kalorijskog deficita, što u osnovi znači da potrošite više kalorija nego što ih unesete. Deficit kalorija je prvi i najvažniji korak ka mršavljenju i tek kada se postigne kalorijski deficit, možete se nadati da ćete izgubiti na težini. To znači da je tjelovježba jedini čimbenik koji bi trebao biti neophodan za mršavljenje, no to ipak nije točno. Postoji još jedan način na koji se mogu sagorjeti kalorije, a odgovor leži u određenim namirnicama koje troše puno kalorija dok se probavljaju. Time te namirnice ubrzavaju proces koji pomaže u postizanju kalorijskog deficita i mršavljenja. Uključivanje ovih namirnica u vašu prehranu može vam pomoći da izgubite kilograme bez puno muke. Evo koje namirnice će vam pomoći da brže mršavite...