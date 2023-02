Uzroci osteoporoze: Gubitak mineralne gustine kostiju je normalna pojava pri starenju. Međutim, u nekim situacijama se ona odvija brže nego što je to normalno. To se, recimo, događa kod žena u prvim godinama menopauze, ali ima i drugih razloga. Posebnu pažnju trebaju obratiti žene koje uđu u ranu menopauzu, prije 45. godine, kao i one kojima su morali biti odstranjeni jajnici. Osteoporoza može da ugrozi i muškarce, posebno poslije 70. godine. I mlađe osobe pa i djeca mogu se suočiti s tim rizikom.