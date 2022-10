2. Izostanak tjelovježbe: Redovito vježbanje ključno je za zdravlje srca. “Srce je mišić kojem treba vježba. Mjerenje otkucaja srca tijekom aerobnog treninga održava tu sistoličku funkciju. No, još je važnije to što redovita tjelesna aktivnost može dovesti do nižeg krvnog tlaka i stabilne tjelesne težine. A nakon što vam aerobna tjelesna aktivnost prijeđe u naviku, treninzima počnite dodavati i težinu koristeći utege ili trake. Vježbanje čak i dva do pet puta tjedno može pomoći u sprječavanju bolesti srca”, rekao je kardiolog Luke Laffin, prenosi Eat This.