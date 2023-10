Gaby Roslin je za Sun Health rekla da je oduvijek bila vesela te da je u djetinjstvu također neprestano pričala i smijala se na satu.

Tijekom svoje 30-godišnje karijere, koju je provela na televizijskim i radio kućama, voditeljica se često osjećala dužnom ispričati zbog svog prirodnog veselog ponašanja. 59-godišnjakinja otkriva: "Sve vrijeme su mi svi govorili: ‘Oh, ti si uvijek tako sretna’. I uvijek bih im odgovorila: ‘Da, oprosti’." Ali te su isprike prestale nedugo nakon što je njezina 62-godišnja majka Jackie umrla 1997. godine od raka pluća uzrokovanog pušenjem. Gaby, koja je tada bila u ranim tridesetima, rekla je: "Kad je moja mama umrla, rekla sam, ‘Znaš što? Nikad se neću ispričavati što sam ponovno sretna jer je život tako dragocjen'. Mama je umrla od raka pluća na dan kad je moj tata Clive (89) potpuno ozdravio od raka crijeva. Bilo je to teško razdoblje."

Gaby otkriva da je jedna od najvećih lekcija koje je naučila tijekom tog razdoblja, između brojnih dnevnih posjeta bolnici i posla, bila važnost brige o sebi. "Ne znamo kada će završiti i samo želim iskoristiti svaki trenutak. Ali također želim da i drugi ljudi to osjete."

Problem o kojem nitko ne govori

To je navelo Gaby da napiše knjigu 'Spread The Joy' kako bi pomogla ljudima da vide dobro u svakom danu.

Majka dvoje djece, koja je deset godina u braku s izdavačem Davidom Osmonom, kaže da je oduvijek željela izmamiti drugima osmijeh na lice, a s obzirom na njezin posao, ljudi ostanu iznenađeni kada saznaju da je zapravo vrlo sramežljiva. "Puno pričam o sramežljivosti. Mislim da je to problem o kojem nitko ne govori. To je stvarno bizarno. I sve to ima veze s mentalnim zdravljem", rekla je.

Gaby potiče ljude da nose jarke boje, gledaju vjevericu u parku i skaču u lokve. Voditeljica je rekla: "To su stvari koje sam stvarno radila i još ih radim, i znam da mogu pomoći."

Navodi da je važna potreba za osvještavanje djeteta u sebi jer smo zaboravili kako se zabavlja te dodaje da trebamo biti znatiželjni i prepustiti se osuđivanju drugih.

"Svatko ima svoju priču o boli. Izgubila sam majku vrlo mlada, prije nego što sam dobila djecu. Samo dvije godine nakon toga izgubila sam baku s kojom sam bila vrlo bliska", rekla je Gaby.

I ne radi se samo o članovima obitelji. Gaby izgubila i brojne prijatelje dok su bili vrlo mladi. Voditeljica je rekla: "To je neka vrsta podsjetnika da staneš i gledaš izlazak sunca, da osjećaš kišu na licu. Trebamo se podsjećati na to."

Kako pronaći radost

Danas je život vrlo stresan, teže je nego inače. Gaby kaže: "Uz pandemiju, postpandemiju, sve što se događa u svijetu i krizu troškova života, moramo se podsjetiti na male stvari."

Evo nekoliko njezinih savjeta: "Čim se probudiš, prije nego što se okreneš i pogledaš u svoj telefon, nasmij se. To tjera mozak da misli da ste u dobrom prostoru. Osjećate se bolje i to je divan način da započnete dan. Gdje god da si, ustani i skoči sada. Toliko ljudi sumnja da će uspjeti. Oni misle da je skakanje glupo i šašavo. Skakanje je jedna od najradosnijih stvari na svijetu."

"Pretrpavamo emocije u bocu i naučeni smo na ukočenu gornju usnicu i svim tim glupostima. Zaista je važno osjetiti te emocije. Razgovor je važan, ali i slušanje. Ljudi čuju stvari, ali ne slušaju", objasnila je Gaby, piše The Sun.

