Ovog ljeta se šire tropske bolesti po cijeloj Europi, ni Hrvatska nije izuzeta

Ako se netko zarazi, mogao bi imati simptome slične gripi prije nego što to napreduje do ozbiljnog krvarenja oka i otkazivanja organa. Ubija do 40 posto zaraženih ljudi, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). U srpnju su britanski znanstvenici upozorili da bi se bolest mogla proširiti izvan svojih uobičajenih teritorija i krenuti prema Velikoj Britaniji i Francuskoj zbog klimatskih promjena.