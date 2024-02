Ultra procesirani život je novi način života za mnoge ljude u Britaniji. U novoj anketi u kojoj je sudjelovalo na više od 2000 ljudi, osam od 10 reklo je da se njihova prehrana sastoji od ultra prerađene hrane (UPF).

Istraživanje Viridian Nutritiona pokazalo je da tri četvrtine ljudi misli da konzumiraju manje nego što jesu, a troje od pet ne može prepoznati UPF na etiketi.

Ultraprerađena hrana može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Vodeća nutricionistica Virdiana Nutririona ,Aimee Bonbon pregledala je dokaze: "Istraživanje jasno pokazuje negativan učinak ultraprerađene hrane. Studija na više od 100.000 ljudi u Francuskoj povezala je UPF-ove sa znatno višim stopama bolesti srca i moždanim udarima.

"Također je sve više dokaza o specifičnim aditivima. Aspartam (umjetni zaslađivač) Svjetska zdravstvena organizacija sada je klasificirala kao mogući kancerogen. Zabrinjavajuće je da je to još uvijek rasprostranjeno u prehrambenim proizvodima, posebno u gaziranim pićima."

Unaprjeđena hrana

Prema izvješću u British Medical Journalu, više od polovice britanske prehrane sastoji se od UPF-a, a tome doprinosi velika praznina u znanju potrošača o hrani koju jedu svaki dan.

Nova anketa koju je proveo Viridian pokazala je da više od deset ljudi uopće nije sigurno što je ultra prerađena hrana.

Totalna zabuna

Također, 75 posto ispitanika ne doživljava URF-ove, poput jogurta s okusom voća kao ultra prerađene.

Osim jogurta s okusom voća, drugi UPF-ovi uključuju:

Šunka

Kruh

Voćni napici

Preljevi za salatu.

Voćni jogurt kao unaprijeđena hrana

Osim što nisu jasni sastojci u hrani, postoji i zabuna oko toga što se nalazi u našim dodacima prehrani.

20 milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu svakodnevno uzima dodatke prehrani i oni mogu pomoći u održavanju prehrambenih nedostataka u ultraprerađenoj prehrani ljudi, ali mnogi sadrže i konzervanse, ljepila, veziva, punila i druge sastojke koji nisu korisni tijelu.

Više od polovice ispitanih reklo je da nemaju pojma koji su sastojci u njihovim dodacima prehrani.

ultraprerađena hrana

Viridian Nutrition pokrenuo je nacionalnu kampanju 'No Junk Campaign' popraćenu stručnim izvješćem Viridian Dejunk your Life Report 2024 koje sadrži detaljne savjete kvalificiranih stručnjaka kako bi čitateljima pomogli da shvate ovu zabunu.

Na pitanje o ključnim aditivima, čak sedam od 10 ne prepoznaje određene sastojke niti zna jesu li dobri ili loši. Viridian Dejunk Your Life Report sadrži detalje o 25 uobičajenih pomoćnih tvari koje se nalaze u dodacima prehrani.

'Pogledajte naljepnice na poleđini'

“Europske vlasti više ne smatraju titanijev dioksid sigurnim aditivom u hrani zbog njegovog genotoksičnog učinka pa se zapitajte zašto je to u vašim ‘zdravim dodacima?’. Pogledajte naljepnice na poleđini svojih dodataka prehrani i ako uočite ovaj ili bilo koji sastojak u donjoj tablici, dvaput razmislite prije nego što se odlučite za uzimanje”, rekla je Aimee Benbow.

Registrirana nutricionistica i mikrobiologinja dr. Carol Granger također je rekla da treba pogledati naljepnice na poleđini proizvoda.

Ultraprerađena hrana

"Pogledajte naljepnice većine dodataka prehrani i pronaći ćete popis sastojaka koje nećete očekivati, od aditiva do veziva, lubrikanata do ljepila (da, ljepila!). Ključno je točno znati što se nalazi u vašim dodacima prehrani. Mnoge od tih tvari nemaju nikakve koristi za tijelo, ali olakšavaju proizvodnju, pa je masovna proizvodnja brža, jeftinija i lakša", rekla je Carol.

Dr. Granger rekao je kako je oblik dodatka vrlo važan.

"Oblik vašeg dodatka također je važan. Bilo da se radi o tableti, kapsuli ili prahu, to će utjecati na način na koji će ga vaše tijelo apsorbirati. Malo ljudi zna, na primjer, da je tijelu mnogo teže apsorbirati sastojke iz tableta nego iz kapsula. Tablete također trebaju više proizvodnje i više sastojaka da bi bile stabilne; njihova proizvodna obrada znači da obično trebaju kemikalije, bojila i druge umjetne sastojke", Dr. Granger

Može imati nuspojave

Među aditivima koji se najčešće nalaze u dodacima su magnezijev stearat, karagenan, kalcijev fosfat pa čak i talk. Sve to može imati nuspojave, poput problema s probavom (magnezijev stearat), povećanja upale (karagenan), alergija i hiperaktivnosti (bojila). Ovakvi sastojci koriste se samo da bi se olakšala proizvodnja pa je masovna proizvodnja brža i nemaju nikakve koristi za tijelo.

Ultraprerađena hrana

“Čitanje etikete je najbolji način da shvatite što uzimate i koliko je zdravo. Bilo da se radi o hrani ili dodatku, bit će mnogo sastojaka koji će se koristiti za promjenu teksture, boje i okusa, kao i za dulje očuvanje. Kopajte dublje i preispitujte sve što ne razumijete. Nezavisne prodavaonice zdrave hrane izvrsna su mjesta gdje možete potražiti zdravstvene proizvode i savjete”, rekla je Aimee Benbow.

