6. Pijte sok od naranče: Vitamin C ima brojne dobrobiti za ljudski organizam, a jedna od njih je oslobađanje od stresa. Visoke razine stresa povezane su s nedostatkom vitamina C, pa povećanje dnevnog unosa vitamina C može pomoći. Jedan od najlakših načina da to učinite je ispijanje soka od naranče koji također može smanjiti razinu tjeskobe.