U posljednjih mjesec dana petero zaražene djece liječeno je u Klinici za dječje bolesti u Beogradu. Vratio se hripavac ili veliki kašalj (lat. pertusis), a bolest nije naivna, upozorila je dr. Olivera Ostojić, predstojnica Klinike za dječje bolesti KBC-a Dragiša Mišović, piše Mondo.

"Dijete je pomodrilo i nije moglo doći do daha. Mislili smo da će se ugušiti", rekla je jedna majka koja je opisala simptome hripavca kod svoje bebe.

Zašto se ova bolest vratila, kako je prepoznati, tko je u najvećem riziku i ostavlja li posljedice, objasnila je dr. Ostojić.

"Hripavac ili veliki kašalj, nažalost, ponovo je među nama, što je nedopustivo jer postoji cjepivo koje stopostotno štiti od ove bolesti. Bolest nije naivna i može imati ozbiljnije komplikacije, pogotovo u mlađoj dobi. Najmlađa djeca su najugroženija, od rođenja do šestog mjeseca dok se ne postigne potpuna procijepljenost", rekla je dr. Ostojić u "Jutru" na Prvoj te je objasnila kako se hripavac prenosi.

"Prenosi se dišnim putem, a među necijepljenim osobama može se vrlo brzo prenijeti. Sada to cjepivo protiv hripavca nema trajni imunitet. Najčešći prijenosnici su starija djeca, adolescenti koji imaju oslabljen imunitet. Oni nemaju kašalj kakav imaju zaražene bebe. Imaju kašalj koji prepoznaju kao virusnu infekciju praćenu dugotrajnim kašljem", upozorila je liječnica.

'Drugi stadij bolesti je najdramatičniji'

Nakon pojave prvih simptoma, bolest se odvija u dvije faze.

"Počinje kao i svaka virusna respiratorna infekcija. Prvi stadij traje sedam do deset dana s kašljucanjem, rijetko povišenom temperaturom, s curenjem nosa. Zatim dolazi najružniji stadij, stadij 'zacjenjivanja' koji može trajati dva do tri mjeseca. Zato se hripavac zove 'bolest od sto dana'. Taj drugi stadij bolesti je zaista najdramatičniji", rekla je dr. Ostojić te je potom objasnila kako to izgleda.

"Djeca imaju napadaje koji traju kratko, jednu do dvije minute, ali onda im ponestane zraka, poplave, blijedi su, iscrpljeni. Mogu se pojaviti komplikacije poput upale pluća, hernije, rektalnog prolapsa. To su stravični napori pri kašljanju. Dijete ostaje bez zraka, bude iskolačenih očiju, pomodri. Roditelji znaju kako dijete izgleda kad kašlje, a ne može se iskašljati. Takva mala djeca se najčešće primaju u bolnicu kako bi bila pod nadzorom. Poslije toga dolazi do faze stabilizacije, kada se kašalj prorijedi i to traje desetak dana. Sveukupno može biti sto dana."

Dr. Ostojić je još otkrila da se bolest uspješno liječi kada se na vrijeme prepozna.

"Zanimljivo je da je to respiratorna bolest, a prenosi se tijekom ljeta. Imali smo par oboljelih, nisu bile ozbiljne kliničke slike. Liječi se dosta uspješno kada se prepozna. Bolest poslije deset dana bude sanirana antibioticima. S ovakvim standardima liječenja ne bi trebalo biti kasnih komplikacija. Moramo naglasiti da je šteta ako netko oboli od hripavca, a postoji cjepivo koje sto posto štiti od te bolesti", istaknula je liječnica.