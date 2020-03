ONLINE ŠOPING TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA: Je li sigurno i pametno primati pošiljke?

Pandemija koronavirusa utjecala je i na način na koji kupujemo

Otkad su uvedene mjere prevencije širenja koronavirusa, ljudi diljem svijeta privikavaju se na provođenje dana u svojim domovima.

Prilagodba na takav način života uključuje i odricanje od nekih svakodnevnih aktivnosti, poput ispijanja kava na otvorenom, druženja s prijateljima, ali i kupovine.

Online shopping već je godinama sastavni dio života većine nas, a takva je kupovina samo dobila na važnosti tijekom pandemije koronavirusa, budući da se mnogi oslanjaju na dostavu namirnica, kućnih potrepština ili odjeće.

POŠTA MIJENJA NAČIN POSLOVANJA: Smanjuju broj otvorenih ureda, ali bit će i nekih promjena u dostavi paketa, ovo je obrazac koji vam treba

Budući da znanstvenici još uvijek uče u koronavirusu, razumno je pitati je li sigurno i pametno primati pošiljke.

Rizik od zaraze

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) tvrdi da je trenutno nepoznanica koliko koronavirus opstaje na različitim površinama, piše Independent. Ipak, pretpostavlja se da može preživjeti od nekoliko sati do nekoliko dana.

TREBAMO LI SE BOJATI POŠTANSKIH POŠILJAKA KOJE NAM SVAKODNEVNO PRISTIŽU IZ KINE? Evo odgovora hrvatskih stručnjaka

WHO umiruje javnost i kaže da je vjerojatnost da će zaražena osoba kontaminirati pošiljku jako mala.

Osim toga, uvjeravaju i da je rizik zaraze putem pošiljke koja je putovala i bila izložena raznim uvjetima i temperaturama također niska.

Nova studija objavljena u ‘New England Journal of Medicine’ pokazala je da koronavirus može preživjeti na bakru do četiri sata, na kartonu do 24 sata, a na plastici i čeliku do tri dana.

Unatoč nalazima studije, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u navode da još uvijek nije zabilježen slučaj zaraze putem kontaminiranih površina.

Ako je površina došla u kontakt s virusom, stupanj kontaminacije vjerojatno će se drastično smanjiti unutar 24 sata, složni su stručnjaci.

I Hrvatska pošta uvela je posebne mjere tijekom pandemije koronavirusa. “Poštari moraju izbjegavati svaki neposredan kontakt s korisnicima, stoga će sve pošiljke koje se mogu ubaciti u sandučić tako biti i uručene uz najavu na portafon. Pakete dostavljamo, ali uz povećane mjere opreza pri uručenju”, stoji na njihovim stranicama.

Trebate li čistiti pakete?

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuju da očistite i dezinficirate paket ako je njegova površina “očigledno prljava”.

Ako ste zabrinuti oko kontaminiranih površina, trebali biste otvoriti svoje pakete na otvorenom i što prije baciti ambalažu.