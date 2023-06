Izbjegavajte mliječne proizvode: Zahvaljujući proteinu koji se zove kazein, milkshakeovi i plate sa sirom mogu biti vaš najgori neprijatelj - bez obzira na to koliko su primamljivi po sunčanom vremenu. To je zato što se pokazalo da kod nekih ljudi povećava proizvodnju sluzi. 'Iz tog razloga se preporučuje da osobe s peludnom groznicom ili alergijama izbjegavaju večernju konzumaciju mliječnih proizvoda', savjetovala je Sammy. 'Budući da mogu pogoršati začepljenost i druge simptome. Čineći to, ljudi s peludnom groznicom i alergijama mogu doživjeti smanjenje proizvodnje sluzi i zagušenja, što dovodi do poboljšanog disanja i mirnijeg sna.'