1. Glava i usta: Povišena temperatura iznad 38 stupnjeva, a koja ne prolazi dva tjedna, ili znojenje i infekcije koje se stalno vraćaju, znak su upozorenja. Ako ste prehlađeni ili ste se zarazili Covidom, bolno grlo obično nije zabrinjavajući, ali ako primijetite kreštav ili promukao glas koji nije nestao sam nakon razumnog vremena, najbolje je da odete na pregled. Još jedna stvar na koju treba paziti je kašalj. Opet, kašalj je čest, ali ako imate neobjašnjivi kašalj koji ne prolazi ili se pogoršava, to bi mogao biti znak raka. Još jedno područje u ustima koje može biti znak upozorenja je ako imate problema sa žvakanjem ili gutanjem. Ako ne postoji odmah očiti problem, obavijestite svog liječnika i on će ga ispitati. Gubitak apetita uobičajeno je obilježje mnogih bolesti, ali ako niste bili loše i jednostavno još niste gladni, to je nešto što treba pogledati. Ulkusi u ustima su česti, ali obično se poprave unutar otprilike tri tjedna. Stoga treba provjeriti čir ili crveno-bijelu mrlju koja ne zacijeli sama nakon tri tjedna.