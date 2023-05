17. TSH je tirotropin proteinski hormon, luči ga hipofiza i važan je za regulaciju hormona štitnjače. U slučaju kada štitnjača ne može raditi dovoljno hormone: trijodtironin (T3) i tiroksin (T4) koncentracija TSH u krvi poraste. TSH tada stimulira štitnjaču pa štitna žlijezda neko vrijeme uspijeva nadoknaditi ukupnu koncentraciju hormona. To stanje nazivamo latentna hipotireoza. Nakon nekog vremena izostaje produkcija hormona štitnjače pa TSH dalje raste – i nastaje klinička hipotireoza (koju će liječnik lako prepoznati po simptomima). Obrnuto, kada dolazi do pojačanog izlučivanja hormona (isto i kod stanja akutne upale štitnjače) vrijednosti TSH su ispod referentnih vrijednosti. Povišene koncentracije hormona štitnjače u tom slučaju djeluju na hipofizu i hipotalamus pa se smanjuje lučenje TSH. Mjerenje TSH u krvi nam daje brzi uvid u funkciju štitnjače, no potrebno je ipak upozoriti na oprez kod interpretacije nalaza TSH jer su moguće iznimke.