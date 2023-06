Voće i povrće je krcato pesticidima, fungicidima i ostalim tvarima koje sprečavaju truljenje i mnogi pribjegavaju raznim metodama kako ga očisti, od pranja pod tekućom vodom i malo deterdženta ( primjerice kod jabuka) do potapanja u otopinu sode-bikarbone ili octa ( kod voća s hrapavom korom), ili pak jednostavno ogule voće.

Najpodmukliji pesticid

No čak ni guljenje neće ukloniti sva sredstva. Kako piše Slobodna, fungicid imazalil kroz koru prodire u plod i njega se nije moguće riješiti pa se zbog njega čak i povlače proivodi s polica, ako inspekcija utvrdi preveliku koncentraciju. No što ako je tada već prekasno?

Imazalilom je dopušteno tretiranje sjemena žitarica, brojnih vrsta voća, između ostalog i agruma, te drugih poljoprivrednih proizvoda nakon žetve ili berbe. U Hrvatskoj su trenutačno odobrena čak četiri sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar imazalil za primjenu na agrumima. Na tržištu se tako mogu naći Imacide 7.5 LS, Decozil EC, Citrocil, Citrosol A IMD2. Može se koristiti u sortirnicama na limunu, mandarini i limeti i dopušten je za profesionalnu primjenu, što znači da se može kupiti samo u specijaliziranim prodavaonicama poput poljoprivrednih apoteka.

Obično se aplicira na plodove strojevima za nanošenje voska, odnosno ugrađenim prskalicama na pokretnoj traci strojeva za sortiranje plodova jer je po formulaciji emulzija (ulje u vodi). Namjena mu je da štiti plodove od truleži koju uzrokuju plijesni, sprječava gubitak težine i usporava starenje ploda. Drugim riječima, voće tretirano imazalilom je uvijek svježe i sjajno te svojim izgledom mami kupce.

Štetna već i jedna kora naranče

Maksimalno dopuštena količina imazalila u plodovima agruma je 5 mg/kg, što drugim riječima znači da je dovoljno pojesti koru s jedne tretirane naranče da se otrujete. Sve studije vezane uz imazalil rađene su pod pretpostavkom guljenja i uklanjanja kore. Nitko se nije bavio pitanjem što kada se kora ne ukloni.

Nakon provedenih studija izloženosti ostacima ovog fungicida, a vezano za akutni i kronični rizik za zdravlje ljudi i djece uoči konzumacije tretiranih agruma, zaključeno je da je rizik za zdravlje prihvatljiv nakon uklanjanja kore agruma, i to za limun, mandarinu i limetu - procjena je to stručnjaka Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH-a). Oni misle da su problem riješili upozorenjem na mrežici naranči i limuna ili na otisnutoj deklaraciji na gajbi ako je voće u rinfuzi: "Kora agruma nije za jelo. Tretirano imazalilom". Ali to zaista samo rijetki čitaju.

Ako su agrumi s tim natpisom stavljeni na tržište za inspekcijske i druge kontrole, to je potpuno legalno. Potrošač je informiran i tu je za sustav priči kraj. Kupcima naranči, limuna i drugih citrusa ne preostaje ništa drugo nego pažljivo čitati deklaracije i poštivati upozorenje da ne konzumiraju koru agruma, a prilikom kupnje agruma u rinfuzi imaju pravo zatražiti od prodavača sve podatke o proizvodu, a on ih je dužan dati na uvid - savjetuju udruge za zaštitu potrošača.

Potrošači jedini mogu kazniti proizvođače

Ali to nije dovoljno. Imazalil treba izbaciti potpuno iz upotrebe jer je toksičan, iritira kožu i izaziva suzenje očiju. Vrlo je stabilan čak i na višim temperaturama, a djeluje na reproduktivne organe i dokazano je kancerogen. Kod dojenčadi i male djece imazalil izaziva probleme u središnjem živčanom sustavu.

"Naranče I. klase u drugim državama EU-a nisu ništa skuplje od naranči II. klase tretirane imazalilom u Hrvatskoj. Imazalil usporava truljenje, zato jedemo "svježe" naranče i limune iz uvoza od prije pet i više godina. Mi potrošači smo regulatori tržišta i imamo pravo sami odlučiti gdje i kako ćemo trošiti svoj novac", ističe Gordana Lukić iz Razvojne organizacije zaštite potrošača.