Svakog ljeta se pojavi nekoliko slučajeva kada se ljudi utope odmah pri ulasku u more. Najčešći uzroci toga su, prema riječima srpskog kardiologa Nebojše Tasića, problemi povezani s kardiovaskularnim sustavom, srcem i krvnim žilama.

Nije bezazleno

Kardiolog je rekao: "Situacija uopće nije bezazlena, ali se ponavlja svake godine. Ljeto je, voda je vrlo primamljiva, ljudi se vole kupati, to je normalno, ali rijetko tko se drži onoga što je najvažnije, a to je postepen ulazak u vodu, priprema, malo da se tijelo navikne na temperaturu vode."

Tasić ističe da su situacije kada ljudi umru, odnosno utope se, dobiju infarkt ili dožive moždani udar u hladnoj vodi ekstremne, ali se znakovi upozorenja često javljaju.

"Nisu rijetke situacije kada se ljudi požale liječniku da kada su ušli u hladnu vodu su doživjeli naglu drhtavicu, groznicu, nakon čega su imali aritmiju te im se zavrtjelo pa su izašli. To je neka vrsta upozorenja. Ono što je problem je to da nagli ulazak u hladnu vodu može s jedne strane dovesti do grčenja krvnih žila, to je prva reakcija tijela. Znači, u početku dolazi do ubrzanog, a kasnije i do usporenog srčanog rada kao posljedice kupanja u hladnoj vodi", objasnio je kardiolog.

Doktor Tasić ističe da je jako opasno ući u hladnu vodu kada je vani vruće, posebno ako ste se prije toga sunčali jer dolazi do širenja krvnih žila.

Više opasnosti

Kardiolog kaže da nagli ulazak u vodu nije jedini što dovodi ljude u opasnost.

"Ljudi ulaze nepripremljeni u vodu, ne samo u smislu da se prije toga trebaju malo pokvasiti vodom, nego ulaze poslije obilnog obroka, zalivenog alkoholom, pivom…", dodao je.

Savjet kardiologa je da u toplim ljetnim danima izbjegavate alkohol i teške, obilne obroke.

"Voda i čajevi su najzdraviji napitci, voda je možda najbolji izbor u ovoj situaciji. Ako netko baš želi piti alkohol, neka ga ostavi za večer, kada malo padne temperatura i nemojte skakati u vodu nakon toga. Ljeto je stvoreno za salate, laganiju prehranu, ribu, kako ne biste opterećivali želudac jer su vrućine same po sebi opasne", poručio je kardiolog, prenosi Mondo.rs.