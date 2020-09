MUŠKARCI S OGROMNIM PENISIMA PROGOVORILI: ‘Žene su prvo oduševljene, ali na kraju….’

Iznadprosječno veliki penis dolazi i s popriličnim udjelom problema, ako je suditi po svjedočanstvima obdarenih frajera

Veliki penis obdarenim muškarcima ne donosi samo zadovoljstvo i sreću, već i neugodu. Svoja iskustva su za Men’s Health ispričala tri obdarena frajera kojima je urolog Brian Steixner otkrio da imaju natprosječno veliki penis.

“Prema onome što mogu utvrditi, ako je vaš penis duži od 20 centimetara kada je u erekciji, to vas svrstava u dva posto ‘sretnih’ ljudi na svijetu”, rekao je urolog. Ipak, to im stvara probleme u krevetu, ali i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Problemi s biciklom i ženama

Svoje je iskustvo podijelio Jordan kojemu je penis dug 28 centimetara.

Prepričao je neugodnu situaciju iz puba koja mu se nedavno dogodila. “Publika je skandirala da izvadim penis i da ga svima pokažem. U početku nisam htio jer mi se sviđao taj pub i nisam želio dobiti zabranu ulaska. Međutim, pritisak je bio velik”, ispričao je Jordan koji je naposljetku pokazao svoj penis gostima.

Publika se nije mogla nadiviti ‘najvećem penisu u Newcastleu’ zbog kojeg je njegov vlasnik postao lokalna legenda. “Razumijem ljudsku znatiželju. Da imam prijatelja koji ima šest ili sedam prstiju na svakoj ruci ili dvije glave, i ja bih bio znatiželjan”, rekao je Jordan. Iako je u 20-ima rado odrađivao taj štos na zabavama, kao 40-godišnjaku mu je dosadio.

Osim neugodnih situacija veliki penis mu zadaje i druge probleme pa tako ne može voziti bicikl jer nema gdje smjestiti penis pa mora sjesti na njega, što ga jako boli.

Iako biste pomislili kako ne bi trebao imati problema u seksu, situacija je zapravo suprotna. “Baš kada postane najbolje, tada moram stati jer partnericu počne boljeti. U početku sve one budu oduševljene veličinom, ali nakon nekog vremena pobjegnu muškarcima s manjim penisima”, priznao je Jordan.

Nedavno je uveo pravilo da prva tri mjeseca veze ne spava s djevojkama kako bi eliminirao one koje ga žele samo zbog penisa.

Mokrenje je izazov

Svoje je iskustvo iznio i Todd, vlasnik penisa od 25 centimetara. Njemu problem predstavlja mokrenje u javnim WC-ima. “Ako nisam oprezan, moj penis zna dotaknuti školjku ili pak vodu. Da stvar bude još gora, bojim se bakterija”, rekao je Todd.

Još jedan problem su premali kondomi i oralni seks. “Čak i kada jednom rukom pridržavam kondom da ne sklizne, često puknu ili završe u partnerici. Penis mi je deblji od ručnog zgloba pa se djevojke moraju prilagoditi debljini. Upoznao sam nekoliko cura koje su ga mogle staviti u usta, ali onda bi me ozlijedile zubima pa mi oralni seks ne predstavlja zadovoljstvo”, objasnio je.

Ne želi snimati porniće

Odnedavno nezaposleni Falcon vlasnik je 34 centimetra dugog penisa. Pokušava se probiti u glumačkim vodama, ali ne u porno industriji. Dok ne nađe posao koji će ga ispunjavati odrađuje razne uredske poslove, no poslodavci ga baš i ne favoriziraju. “Kada me provjeravaju vide da sam poznat po svome penisu, a iz nekog razloga to znači da ne bih bio sposoban obavljati neki posao”, rekao je za Men’s Health.

Iako mu često prilaze producenti pornića, on ih svaki put odbija. “Želim se baviti glumom. Ako počnem snimati porniće, nikad neću dobiti ulogu u drugim filmovima. Uz to, znate li za ijednog bogatog porno glumca?”, kaže Falcon.

Unatoč svim problemima, ne želi imati manji penis. “Vjerojatno bih se lakše zaposlio i imao više postignuća iza sebe, ali ne želim biti ništa drugo nego ono što jesam”, zaključio je.