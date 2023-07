Liječnici su se nagledali raznih predmeta gurnutih na razna mjesta gdje ne pripadaju radi seksualnog zadovoljstva, ali nedavno je medicinski stručnjak potvrdio da ubacivanje predmeta u uši može neke ljude dovesti do "ušnog orgazma".

Dr. Karan Raj, britanski doktor poznat na TikToku po dijeljenju neobičnih činjenica i razbijanju medicinskih mitova, odgovorio je na videozapis u kojem se otkriva da neki ljudi mogu doživjeti "ušne orgazme".

"Zašto je evolucija stavila orgazmičku tipku u ušima ako nije dopušteno stavljati štapiće za uši?" pitala je jedna žena u TikTok videu koji je pregledan 7,5 milijuna puta. U videu se čini da žena doživljava orgazam nakon što je pogodila pravo mjesto pamučnim štapićem.

Raj je odgovorio vlastitim TikTok videom u kojem je rekao: "Ako vam se to dogodi, doživljavate 'ušni orgazam' ".

Glavni razlog je važan živac

Doktor je objasnio da se grana vagusnog živca - glavnog živca parasimpatičkog živčanog sustava koji kontrolira autonomne funkcije poput probave i otkucaja srca, a povezan je s vaginalnim orgazmima - proteže do uha. On prenosi signale između mozga, srca i probavnog sustava. Masaža vagusnog živca u uhu može izazvati umirujući i euforični učinak sličan orgazmima. Raj je također primijetio da je vrlo vjerojatno da se erektilno tkivo u ušima poveća. To znači da "ušni orgazmi" mogu biti reakcija na otjecanje u ušnom kanalu koje je doktor opisao kao "erektirane uši".

"Ako želite eksperimentirati sa svojim ušima, molim vas, učinite to, samo izbjegavajte štapiće za uši", zamolio je. Stručnjaci upozoravaju da se ne koriste pamučni štapići u uhu jer samo guraju cerumen dublje u kanal. I nije samo dodirivanje ono što može izazvati uzbuđujuću reakciju, prave vibracije od glazbe, pjevanja, grgljanja, zijevanja ili pjevušenja mogu pokrenuti reakciju kod nekih ljudi. Ovaj fenomen može objasniti zašto su nekim ljubavnicima uši erogene zone.

Iako vagusni živac u uhu može nekima pružiti vrlo ugodan osjećaj, Raj je primijetio da to kod drugih ljudi može izazvati simptome prehlade. Objasnio je da kod nekih živac izaziva "automatski kašalj" jer njihov mozak zamijeni osjećaj s nečim u grlu. Ta dva područja su povezana vagusnim živcem.