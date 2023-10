Kad je Allison Miller iz Madisona u SAD-u dobila glavobolju i upalu grla, mislila je da se jako prehladila. Imala je 33 godine i pretpostavljala je da će provesti nekoliko dana u krevetu i brzo se oporaviti. Ali, bila je u krivu, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Koprivnica prodaje nekretnine. Najjeftinija kuća 1800 eura, a uz nju idu i 2 livade i vinograd. Provjerili smo ponudu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imala sam iskustvo s gripom koje mi je zauvijek promijenilo život", rekla je za Roche.

Allison je prve simptome primijetila 7. ožujka 2014. godine. Otišla je s posla ranije i provela ostatak dana osjećajući se "malo iscrpljeno". Stanje joj se brzo pogoršalo te je otišla na hitnu gdje joj je dan tretman za disanje i recept za lijek protiv kašlja.

"Otežano sam disala, ali sve ostalo je izgledalo dobro. Poslali su me kući i rekli: 'Ako bude gore, dođite opet'", ispričala je Allison.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Organi su joj počeli otkazivati

Te noći, počela je osjećati bolove u leđima koji su bili toliko snažni da se "nekoliko puta onesvijestila". Nije bila sigurna što učiniti, pa je nazvala prijateljicu i ubrzo su je odvezla kola hitne pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikada u životu nisam se osjećala tako bolesno. To je bio početak svega", rekla je Allison.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liječnici su ustanovili da je imala bakterijsku upalu pluća koja je zahvatila oba plućna krila, uzrokovanu gripom, što je dovelo do sepse, a potom i do septičkog šoka, po život opasnog pada krvnog tlaka nakon infekcije. Organi su joj počeli otkazivati ​​i bila je "na rubu smrti".

Allison je stavljena je na aparat za održavanja života koji je poznat kao izvantjelesna membranska oksigenacija to je bio "posljednji pokušaj" da joj se spasi život. Srećom, uspjelo je. Ali tijekom liječenja prekinuta je cirkulacija u njenoj lijevoj nozi te su je morali amputirati iznad koljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Allison je provela ukupno tri mjeseca u bolnici. Zatim je morala obnoviti svoju snagu, ponovno naučiti hodati i prihvatiti svoj novi život osobe s amputacijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Potražite liječničku pomoć na vrijeme!'

"Postupno sam shvatila da moj život više nikada neće biti isti. To je nešto što nikad u potpunosti ne preboliš", istaknula je.

Allison sada želi iskoristiti svoju priču kako bi educirala druge o opasnostima gripe i potaknula ih da se cijepe protiv nje.

"Činjenica je da sam od onoga za što su ljudi pretpostavljali da je 'samo gripa' došla do nečega toliko kritičnog da sam bila na rubu smrti", kazala je Allison, koja se nije cijepila protiv gripe te godine kad se teško razboljela, no sada se redovito cijepi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je nešto s čime sam se pomirila, ali želim to razjasniti drugima. Zauvijek ću imati invalidnost, pa ako postoji nešto što ljudi mogu učiniti da ublaže ili smanje mogućnost da im se ovako nešto dogodi, trebali bi to učiniti. Stvarno želim biti sigurna da ljudi ne shvaćaju gripu kao 'samo gripu'. Može biti puno ozbiljnije, a komplikacije koje nastanu mogu biti opasne po život", ispričala je Allison za Fox News te dodala:

"Ako ste bolesni i simptomi su ozbiljni, nemojte gubiti vrijeme pitajući se trebate li potražiti liječničku pomoć. Slušajte svoje tijelo - bolje je pristupiti proaktivno, nego kasnije žaliti."