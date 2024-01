Često nam govore da su namirnice poput čokolade i kruha loše, zar ne? No, to ne mora nužno biti tako, piše The Sun.

Nutricionistica Amanda Ursell navela je neke činjenice o dijeti te je sa svojim kolegama otkrila koliko točno u njima ima istine.

1. Ne jedite kruh ako ste na dijeti.

Kruh se često smatra "zlikovcem punim ugljikohidrata" kada je u pitanju mršavljenje. Ali ako je napravljen od cjelovitog zrna, integralnog brašna za pripremu peciva, daje nam obilje prednosti u kontroli težine.

Njegova vlakna hrane dobre bakterije u našim crijevima, od kojih neke mogu pomoći u poboljšanju našeg raspoloženja i kontroli apetita, također povećavaju unos vitamina B.

To je ključno za održavanje našeg metabolizma i živčanog sustava zdravim. Kruh od cjelovitog zrna također opskrbljuje željezom, mineralom koji nam je potreban za vitalne razine energije.

2. Ne konzumirajte punomasne mliječne proizvode.

Punomasni mliječni proizvodi mogu ublažiti žudnju za brzootpuštajućom prerađenom hranom prepunom šećera, kaže David Ludwig, profesor nutricionizma na Sveučilištu Harvard.

Punomasni mliječni proizvodi, poput grčkog jogurta, jednostavno rečeno su – "slatki". To može biti dobro za našu psihologiju mršavljenja jer nam pomaže da osjetimo da uživamo u hrani.

Objasnio je da nezdravi ugljikohidrati uzrokuju fluktuacije glukoze u krvi i oslobađanje inzulina. To može dovesti do debljanja i povećati rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa tipa dva.

Profesor Ludwig također ističe da su punomasni mliječni proizvodi, poput grčkog jogurta, jednostavno rečeno – "slatki". To može biti dobro za našu psihologiju mršavljenja jer nam pomaže da osjetimo da uživamo u hrani.

3. Čokolada je uvijek loša.

Svakodnevna poslastica od čokolade može biti dobra za vas, smatraju znanstvenici sa Sveučilišta Tufts u Bostonu u SAD-u. Stručnjaci ističu da je tamna čokolada bogata flavanolima koji su izvrsni za srce i osjetljivost na inzulin.

Istraživači s University Collegea u Londonu otkrili su, u studiji na više od 13.000 odraslih osoba, da su oni koji su dnevno jeli malo tamne čokolade bili boljeg raspoloženja od onih koji su umjesto toga odabrali mliječnu čokoladu.

Osjećaj sreće ključan je za održavanje prehrambenih obrazaca, pa bi to moglo biti upravo ono što vam je potrebno za vašu dijetu.

4. Crveno meso je loše.

Hrana bogata proteinima pomaže u povećanju hormona koji potiču iz crijeva kao što je peptid 1IN sličan glukagonu, izvijestio je magazin Journal of Obesity and Metabolic Syndrome. Ovaj hormon je aktivni spoj u lijekovima za mršavljenje. Pomaže smanjiti apetit i ubrzati sagorijevanje kalorija.

Dok se crveno meso često smatra lošim, nutricionistička psihijatrica dr. Uma Naidoo objasnila je: "Kvalitetna nemasna perad, plodovi mora, jaja i govedina hranjena na pašnjacima dobar su izbor za osiguravanje unosa proteina i esencijalnih aminokiselina".

Tofu, grah i leća odlični su izvori proteina ​​biljnog podrijetla.

5. Izbjegavajte prerađenu hranu pod svaku cijenu.

Svi znamo da ultra-prerađena hrana nije dobra, a studije pokazuju da je lako pojesti 500 kalorija više dnevno, a da niste ni svjesni kada ih konzumirate.

Ali "prerađene" umjesto "ultra-prerađene" opcije poput konzerviranog graha, konzerviranog voća, povrća i konzervirane ribe mogu biti i ekonomski i nutritivno prihvatljiv izbor. Pečeni grah, crveni grah i mahunarke savršeni su izvori proteina ​​i vlakana.

Konzervirano voće u soku i povrće u vodi dobri su za zdravlje, a konzervirana riba poput sardina izvrsna je za vaše srce, s protuupalnim esencijalnim omega 3 uljima.

6. Orašasti plodovi puni su kalorija.

Istina je da su orašasti plodovi puni kalorija, ali studija sa Sveučilišta Južne Australije pokazala je da možete jesti bademe i smršaviti.

Voditeljica istraživanja dr. Sharayah Carter kazala je: "Orašasti plodovi poput badema bogati su proteinima i vlaknima te su prepuni vitamina i minerala, ali također imaju visok udio masti što ljudi povezuju s povećanom tjelesnom težinom".

No, unatoč ovim činjenicama, studija je pokazala da su sudionici postigli smanjenje težine od gotovo deset posto, dok su redovito grickali orašaste plodove umjesto tradicionalnih grickalica jer to pomaže da se duže osjećate siti.