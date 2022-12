Stručnjakinja za ženske hormone otkrila je koji su znakovi zdrave mjesečnice i kada se trebate brinuti te što vam menstrualni ciklus pokušava reći o vašem cjelokupnom zdravlju.

Naturopatica za žensko zdravlje Lara Briden ima preko 25 godina iskustva u pomaganju tisućama žena da poboljšaju svoje hormonalno zdravlje. Rekla je da su najčešći problemi koje liječi izostanak menstruacije, neredovite mjesečnice, bolne mjesečnice, obilne mjesečnice i simptomi PMS-a.

'Glavna značajka zdravog menstrualnog ciklusa je ovulacija, koja je oslobađanje jajne stanice, ali i način na koji žene stvaraju hormone estradiol i progesteron', rekla je Briden za The Beauty Chef. Kaže da je 'zdrava' mjesečnica obično ona koja se javlja svakih 21 do 35 dana za odrasle žene i do 45 dana za tinejdžerice, ona koja traje 2-7 dana i ona u kojoj ne gubite više od 80 ml (ili pet žlica) krvi.

Ovulacija je ključna

S druge strane, trebali biste provjeriti sa svojim liječnikom imate li mjesečnicu češće od svakih 21 dan ili rjeđe od svakih 35 dana ako ste odrasla osoba, rekla je Briden. 'Također biste trebali provjeriti sa svojim liječnikom opće prakse ako stalno krvarite dulje od sedam dana ili ako izgubite više od 80 ml menstrualne tekućine.'

Iscrpljujuća bol ili uznemirujući simptomi u vezi s vašim raspoloženjem, migrenama ili grudima također su razlog za brigu. Ako želite imati 'zdraviju' mjesečnicu, Briden kaže da postoje tri stvari koje možete učiniti. "Otkrijte ako i kada ovulirate. To možete učiniti promatranjem znakova kao što su plodna sluz i promjena tjelesne temperature", rekla je.

Od prehrane do policističnih jajnika

Ako nemate ovulaciju, morate otkriti zašto nemate ovulaciju. Najčešći razlozi, objašnjava Briden, uključuju nedovoljnu i neadekvatnu prehranu i PCOS (sindrom policističnih jajnika). Konačno, ako se borite s bolovima, naturopatkinja kaže da biste mogli isprobati 'jednostavnu strategiju prehrane - izbjegavanje mliječnih proizvoda i dodatak cinka'.

Prethodno je naturopatkinja za Daily Mail istaknula da zdrava mjesečnica "nije samo mjesečnica, već izraz vašeg općeg zdravlja". "Kada ste zdravi, vaš menstrualni ciklus dolazi glatko, redovito i bez simptoma. Kada ste na neki način nezdravi, vaš ciklus će ispričati priču" Za Briden idealan ciklus je negdje između 21 i 35 dana. "Računajući od prvog dana krvarenja do prvog dana sljedećeg krvarenja, menstruacija bi vam trebala stići svakih 21 do 35 dana, rekla je.

I bolesti štitnjače se ogledaju u menstruaciji

Međutim, mnoge ženske mjesečnice ne spadaju u ovu skupinu, a uzroci su razni - od bolesti štitnjače do stresa, PCOS-a ili endometrioze.

"Ako vaša menstruacija stigne prerano ili je kraća od 21-dnevnog ciklusa ili prekasno ako je duža od 35 dana, to je znak da ovulacija možda ne dolazi, što može biti rezultat jednog od nekoliko temeljnih hormonalnih problema kao što su bolest štitnjače ili sindrom policističnih jajnika (PCOS),", objašnjava Briden.

"U međuvremenu, ako je vaša mjesečnica toliko bolna da morate izostati iz škole ili s posla, onda bi to mogao biti znak ginekološkog stanja poput endometrioze ili adenomioze. Postoje i drugi znakovi nezdrave menstruacije, uključujući gubitak previše krvi, što može biti znak bolesti štitnjače ili rezultat hormonske neravnoteže.'

Predmenstrualni simptomi (PMS) također mogu značiti stres, višak estrogena, nizak progesteron, upalu ili intoleranciju na histamin.

Rješenje može biti jednostavno

Za one koji žele vratiti menstruaciju na pravi put, dr. Briden preporučuje posjet liječniku i usmjeravanje prehrane na pravi put. "Uključite dosta hrane bogate hranjivim tvarima kao što su proteini, povrće i voće", rekla je. "Također je dobra ideja kloniti se brze hrane i bezalkoholnih pića, koji mogu pogoršati inzulinsku rezistenciju i metaboličku upalu koja je u pozadini stanja kao što je PCOS.". kaže.

Dodala je da kravlje mlijeko može biti čest problem za mnoge žene jer pojačava menstruaciju i bol. Pokušajte jesti malu porciju proteina uz svaki obrok, posebno doručak, savjetuje

Glavni temelj je dobar san

Na kraju, preporučuje da pogledate svoje navike spavanja i obrasce vježbanja kako biste doista pomogli da svoj menstrualni ciklus bude na dobrom putu. "Spavanje je još jedna prioritetna strategija za zdravlje menstruacije", kaže Briden.

"Sedam ili osam sati kvalitetnog sna svake noći će učiniti više za vas od gotovo bilo kojeg dodatka ili biljke Uparite to s redovitom tjelovježbom i to bi trebalo pomoći u smanjenju stresa i razine kortizola, što zauzvrat iznimno pomaže zdravlju menstruacije", zaključuje.