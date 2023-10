64-godišnja Velolučanka Elda Žuvela ležala je četiri tjedna u komi u dubrovačkoj bolnici.

Ova medicinska sestra je četrdeset godina radila u ambulanti obiteljske medicine u Domu zdravlja u Veloj Luci. U prijevremenu mirovinu je otišla zbog bolova u kralježnici. Imala je tri operacije, a ugradili su joj i novi kuk.

Imala je terapije kortikosteroidima, a kada su se pojavili ponovni problemi s kralježnicom, predložili su joj i četvrtu operaciju. Iako je tu operaciju htjela izbjeći, uslijedilo je nešto što nije očekivala.

Nesnošljivi bolovi

"Osjećala sam strahovite bolove u potkoljenici, bilo je neizdrživo, liječnici su mi savjetovali terapiju deksametazonom. Negdje na polovici terapije pojavile su mi se afte u ustima, osjećala sam se umorno, ali to sam pripisivala bolovima u kralježnici. Nisam se previše brinula zbog toga, dok se jedne noći nisam onesvijestila u kupaonici. Od tog trenutka pa sve do buđenja iz inducirane kome četiri tjedna kasnije u Općoj bolnici Dubrovnik ničega se ne sjećam. Imala sam sepsu izazvanu bakterijom koja jede meso, nekrotizirajući fasciitis. Nikada nije ustanovljeno kako mi je bakterija dospjela u lijevu potkoljenicu, noga je bila u redu, nije bilo rane, ništa me nije ubolo. Bakterija je već toliko oštetila tkivo i hrskavicu noge da su je liječnici namjeravali amputirati. No, vođeni time da nogu uvijek mogu odrezati, odlučili su se za manje radikalan, ali težak zahvat. Razrezali su nogu ispod i iznad koljena, s jedne i s druge strane i devet sati čistili tkivo. Ostavili su potom da zacijeli bez šivanja kako bi se mogle brzo spriječiti daljnje infekcije. Kasnije su pokušali zašiti, ali stvarale su se nekroze", rekla je Elda Žuvela za Zivim.gloria.hr.

Otkazali joj bubrezi

Zbog bakterije u organizmu Eldi su otkazali bubrezi pa joj je bila potrebna dijaliza dok je bila u bolnici. Umirovljenica je pregrizla aspirator u ustima koji je imala u induciranoj komi, čiji dio je dospio u pluća i trebalo ga je izvaditi. Stvorio se edem pluća, pluća su se punila vodom pa su liječnici napravili traheotomiju (cjevčica kroz rez na vratu).

"Nije se znalo hoću li preživjeti ili ne. Liječnici su se borili za moj život. Oživljavali su me tri puta. Nakon mjesec dana kome, pred Božić prošle godine, došla sam kući, s kateterom, nepokretna, u pelenama... Velike količine antibiotika koje sam morala primati dovele su do razvoja bakterije Clostridium difficile. Imala sam stolicu sedam puta na dan. Liječnici su mi rekli da neću osjećati ruke i noge, ali da će se osjet vratiti za tri mjeseca. Imam sreće što mi je susjeda fizioterapeut pa je dolazila dvaput na dan, vježbale smo i prohodala sam nakon mjesec i pol. Prošla sam tešku muku. Još hodam na štakama ili uz pomoć jedne štake, a kada su se bolovi u koljenu opet pojačali, ustanovljeno je da je bakterija dovela do infarkta koljena, rijetkog oštećenja kosti. Liječnici su mi rekli da sam ja četvrta osoba u Hrvatskoj s tom dijagnozom", rekla je Elda Žuvela.

Objasnila je što joj se dogodilo s tijelom: "Noga je ostala oduzeta, oštećeni su živci, prsti su ‘pali‘, u jednoj trećini noge uopće nemam osjet, u stopalu i malo iznad njega. Pijem pregabalin, lijek za epilepsiju koji pomaže i u liječenju živaca. Ali bolovi su toliko jaki da ne mogu izdržati, pijem nekoliko puta dnevno lijekove protiv bolova, a katkad je bol tolika da noću ne spavam, sve dok me pregabalin ne ‘skrši‘. Ujutro mi onda treba više vremena da ustanem, zamotam noge i krenem sa štakama."

Trećina jezika joj je oštećena, ne osjeća potpuno okuse, a otkrila je i da kada se vrijeme mijenja, jezik joj jače oteče pa joj se promijenio okus hrane.

Otkrivena sepsa

"Tri-četiri dana prije nego što sam se onesvijestila u kupaonici osjećala sam slabost, umor, izgubila sam apetit, ali sve sam to povezivala s boli izazvanom promjenama u kralježnici. Kad sam stala na noge, veliki pritisak na leđa ponovno je aktivirao probleme. Otišla sam na Rebro, u KBC Zagreb, ispostavilo se da se i nije radilo o prolapsu diska nego o cisti. Mislili su da je tromboza, pa su čak razmišljali i da me vrate kući, ali zadržana sam na inzistiranje obitelji", rekla je Elda.

A opisala je i kako izgleda koma: "Često me pitaju jesam li vidjela tunel, bijelu svjetlost, jesam li što sanjala dok sam bila u komi. Ništa od toga nisam vidjela. Ali sjećam se buđenja iz kome, trajalo je dva dana i činilo mi se da će mi strop pasti na glavu. Imala sam dojam da sam skupljena i nagurana ispod stropa, što je u meni izazivalo nervozu. No, to je bilo samo priviđenje i sjećam se glasa sestara: "Gospođo Žuvela, nemojte se micati, brže će proći."

"Uvijek sam bila vrlo aktivna i pozitivna. To mi pomaže u stresnim situacijama kao što je bila ova, pa i kad je suprug obolio od raka pluća i nakon četiri godine liječenja preminuo. Veselje mi predstavlja obitelj, djeca, petogodišnji unuci blizanci, fizioterapeutkinja mi je neizmjerno pomogla, a s bratom i nevjestom sam dosta bliska. Obitelj mi je bila velika podrška i tijekom hospitalizacije. Zafrkavamo se da ću na "Ples sa zvijezdama" i u 2024. ući plešući. Zahvaljujući humoru nisam pala u depresivno stanje. Imam i novu frizuru. Naime, uslijed svih terapija u bolnici mi je počela padati kosa i padala je dok je nisam posve izgubila. Sada mi je izrasla nova i gusta", ispričala je optimistična Elda za Zivim.gloria.hr.

